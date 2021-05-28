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Жизнь

Что нельзя брать в руки на день Пахома. Народные приметы 28 мая

28 мая отмечено в народном календаре днем Пахома Теплого. По-другому праздник называется: «Пахом (Пахомий) Бокогрей», «День Пахомия-Бокогрея», «Пахом». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Лето.
Лето.
Михаил Хаустов

Народные традиции 28 мая

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло — все лето теплое».

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным, ждали грозного, пожарного лета.

Не рекомендуется оставлять посуду или пол грязными. Считается, что в таком случае кошельке окажутся только ненужные бумажки. Будет совсем не лишним сменить постельное белье и выкинуть хлам из дома.

Незамужним девушкам 28 мая нельзя никому рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви. В противном случае они никогда не сбудутся. Если кто-то настойчиво будет любопытствовать, следует свернуть разговор или направить его в другое русло.

Цветы.
Цветы.
СС0
Цветы.
Цветы.
Источник: ЭКО ЯРМАРКА
Цветы.
Цветы.
Источник: ЭКО ЯРМАРКА
Цветы.
Цветы.
Источник: ЭКО ЯРМАРКА
Горы и цветы
Горы и цветы
СС0
Цветы
Цветы
СС0

Не рекомендуется в этот день вытираться не своим полотенцем, иначе придётся отвечать за чужие ошибки. Телу или рукам нужно обсохнуть самостоятельно. Можно воспользоваться сухими салфетками.

Чтобы не пришлось отдавать чужие долги, нельзя брать в руки сдачу. Лучше подождать, когда деньги положат, а если уж пришлось их взять, то следует поплевать на них три раза. Такой же ритуал нужно провести, выходя из дома. Так можно оградить жилище от темных сил, которые пытаются в него проникнуть.

Народные приметы 28 мая

  • Если на Пахома Теплого небо на рассвете становится насыщенного красного цвета, лето будет жарким.
  • Предки считали, что погода летом будет такой, каким было 28 мая.
  • Если на Пахома дует восточный ветер и идет дождь, ненастье скоро сменится хорошей погодой.
  • Радуга после дождя 28 мая — к хорошей погоде.
  • Если на Пахома тепло, рыбаки могут рассчитывать на хороший улов.
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