Что нельзя брать в руки на день Пахома. Народные приметы 28 мая

Народные традиции 28 мая

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло — все лето теплое».

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным, ждали грозного, пожарного лета.

Не рекомендуется оставлять посуду или пол грязными. Считается, что в таком случае кошельке окажутся только ненужные бумажки. Будет совсем не лишним сменить постельное белье и выкинуть хлам из дома.



Незамужним девушкам 28 мая нельзя никому рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви. В противном случае они никогда не сбудутся. Если кто-то настойчиво будет любопытствовать, следует свернуть разговор или направить его в другое русло.

Цветы. СС0 Цветы. Источник: ЭКО ЯРМАРКА Цветы. Источник: ЭКО ЯРМАРКА Цветы. Источник: ЭКО ЯРМАРКА Горы и цветы СС0 Цветы СС0

Не рекомендуется в этот день вытираться не своим полотенцем, иначе придётся отвечать за чужие ошибки. Телу или рукам нужно обсохнуть самостоятельно. Можно воспользоваться сухими салфетками.



Чтобы не пришлось отдавать чужие долги, нельзя брать в руки сдачу. Лучше подождать, когда деньги положат, а если уж пришлось их взять, то следует поплевать на них три раза. Такой же ритуал нужно провести, выходя из дома. Так можно оградить жилище от темных сил, которые пытаются в него проникнуть.

Народные приметы 28 мая