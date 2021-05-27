Что будет, если споткнуться 27 мая. Народные приметы на Сидоров день

27 мая отмечается народно-христианский праздник — день Сидора Бокогрея. Еще у даты есть названия: «День Сидора Огуречника», «Сидоры». Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Народные традиции 27 мая

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Люди говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Чтобы увиденное во сне сбылось, не стоит никому рассказывать о нем. Лучше записать и обдумать: сновидения в эту ночь станут откровением Высших сил.

Не стоит спать на одной подушке разным людям, даже супругам. Считается, что весь следующий день будут путаться мысли и ничего хорошего не выйдет.

Путешествие. unsplash.com Туризм. Путешествие. СС0 Туризм. Путешествие. СС0 Туризм. Путешествие. СС0 Туризм. Путешествие. Море. СС0 Туризм. Путешествие. СС0

Запрещено возвращаться с полпути домой. Если же все-таки пришлось это сделать, необходимо не только посмотреть в зеркало и показать себе язык, но и заглянуть под дверной коврик, чтобы спугнуть темные силы.

Если же, заходя домой, споткнулись, нужно переступить три раза с ноги на ногу. Только тогда можно войти в дом. Если проигнорировать этот совет, вскоре может случиться большая ссора с близкими.

Нельзя 27 мая ходить в одной и той же одежде весь день. Смену туалетов лучше провести днём. Причём ношеный наряд нужно тут же постирать. Иначе темные силы проникнут в дом.

Народные приметы 27 мая