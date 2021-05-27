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Жизнь

Что будет, если споткнуться 27 мая. Народные приметы на Сидоров день

27 мая отмечается народно-христианский праздник — день Сидора Бокогрея. Еще у даты есть названия: «День Сидора Огуречника», «Сидоры». Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Ласточки. 2002. Х.,м .
Ласточки. 2002. Х.,м .
Валерий Борзов

Народные традиции 27 мая

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Люди говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Чтобы увиденное во сне сбылось, не стоит никому рассказывать о нем. Лучше записать и обдумать: сновидения в эту ночь станут откровением Высших сил.

Не стоит спать на одной подушке разным людям, даже супругам. Считается, что весь следующий день будут путаться мысли и ничего хорошего не выйдет.

Путешествие.
Путешествие.
unsplash.com
Туризм. Путешествие.
Туризм. Путешествие.
СС0
Туризм. Путешествие.
Туризм. Путешествие.
СС0
Туризм. Путешествие.
Туризм. Путешествие.
СС0
Туризм. Путешествие. Море.
Туризм. Путешествие. Море.
СС0
Туризм. Путешествие.
Туризм. Путешествие.
СС0

Запрещено возвращаться с полпути домой. Если же все-таки пришлось это сделать, необходимо не только посмотреть в зеркало и показать себе язык, но и заглянуть под дверной коврик, чтобы спугнуть темные силы.

Если же, заходя домой, споткнулись, нужно переступить три раза с ноги на ногу. Только тогда можно войти в дом. Если проигнорировать этот совет, вскоре может случиться большая ссора с близкими.

Нельзя 27 мая ходить в одной и той же одежде весь день. Смену туалетов лучше провести днём. Причём ношеный наряд нужно тут же постирать. Иначе темные силы проникнут в дом.

Народные приметы 27 мая

  • День теплый — вырастет много огурцов.
  • Похолодало — лето будет холодным.
  • Ласточки летают близко к земле — осадков не будет.
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