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Жизнь

Что нельзя носить беременным 30 мая. Народные приметы на день Евдокии

30 мая отмечено в народном календаре днем Евдокии Свистуньи. Другие названия даты: «Евдокия», «Евфросинья». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Запеченный картофель.
Запеченный картофель.

Народные традиции 30 мая

На Евфросинью дуют и свистят ветра, поэтому народ прозвал ее свистуньей. Продолжались работы в поле, и наступало время окучивания картофеля. На посиделки в это время не ходили, поэтому работали дотемна.

На Евдокию Свистунью рассказывали легенды о русалках, будто они ночами водят хороводы, а утром превращаются в кувшинки (они в это время цвели).

Сорвать цветок можно, но запрещалось срезать ножом, иначе из стебля потечет кровь, и сестры загубленной русалки отомстят: потянут под воду или будут являться в страшных снах. Остерегались ходить в лес, потому что появлялись змеи. Крестьяне старались вызвать дождь, используя заговоры и обряды.

Беременным девушкам запрещено надевать красное и даже брать в руки предметы или продукты этого цвета. Считается, что в противном случае могут начаться преждевременные роды.

Не стоит злоупотреблять горячительными напитками. Иначе нечистые силы могут вселиться в человека и начнут мучить его болями и страшными видениями. Не рекомендуется ходить в лес и поле. Согласно приметам, именно в это время появляется много змей, которые могут укусить неосторожного путника.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com
Беременность
Беременность
CCO
Беременность
Беременность
CCO
Беременность.
Беременность.
CC0

Сны в эту ночь будут не очень хорошими. Но пугаться не стоит: подсознание желает очиститься от негатива. Поэтому лучше спокойно отнестись к увиденному.

Народные приметы 30 мая

  • Какая погода стоит на Евдокию Свистунью, таким будет и лето.
  • Прохладный день — примета частого града летом.
  • День дождливый и луна только зарождается — летом будет много осадков.
  • Если на Евдокию дул северный ветер, то ожидали холодного лета, западный ветер обещал мокрое, но теплое лето, а ветер с юга предвещал летнюю жару.
  • На яблоне, рябине и сирени много цвета — в ближайшие дни будет хорошая рыбалка.
  • Вокруг флюгера, шпиля и подобных остроконечных предметов видно голубоватое мерцание — скоро начнется гроза.
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