Что нельзя носить беременным 30 мая. Народные приметы на день Евдокии

Народные традиции 30 мая
На Евфросинью дуют и свистят ветра, поэтому народ прозвал ее свистуньей. Продолжались работы в поле, и наступало время окучивания картофеля. На посиделки в это время не ходили, поэтому работали дотемна.
На Евдокию Свистунью рассказывали легенды о русалках, будто они ночами водят хороводы, а утром превращаются в кувшинки (они в это время цвели).
Сорвать цветок можно, но запрещалось срезать ножом, иначе из стебля потечет кровь, и сестры загубленной русалки отомстят: потянут под воду или будут являться в страшных снах. Остерегались ходить в лес, потому что появлялись змеи. Крестьяне старались вызвать дождь, используя заговоры и обряды.
Беременным девушкам запрещено надевать красное и даже брать в руки предметы или продукты этого цвета. Считается, что в противном случае могут начаться преждевременные роды.
Не стоит злоупотреблять горячительными напитками. Иначе нечистые силы могут вселиться в человека и начнут мучить его болями и страшными видениями. Не рекомендуется ходить в лес и поле. Согласно приметам, именно в это время появляется много змей, которые могут укусить неосторожного путника.
Сны в эту ночь будут не очень хорошими. Но пугаться не стоит: подсознание желает очиститься от негатива. Поэтому лучше спокойно отнестись к увиденному.
Народные приметы 30 мая
- Какая погода стоит на Евдокию Свистунью, таким будет и лето.
- Прохладный день — примета частого града летом.
- День дождливый и луна только зарождается — летом будет много осадков.
- Если на Евдокию дул северный ветер, то ожидали холодного лета, западный ветер обещал мокрое, но теплое лето, а ветер с юга предвещал летнюю жару.
- На яблоне, рябине и сирени много цвета — в ближайшие дни будет хорошая рыбалка.
- Вокруг флюгера, шпиля и подобных остроконечных предметов видно голубоватое мерцание — скоро начнется гроза.