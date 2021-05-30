Что нельзя носить беременным 30 мая. Народные приметы на день Евдокии

30 мая отмечено в народном календаре днем Евдокии Свистуньи. Другие названия даты: «Евдокия», «Евфросинья». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 мая

На Евфросинью дуют и свистят ветра, поэтому народ прозвал ее свистуньей. Продолжались работы в поле, и наступало время окучивания картофеля. На посиделки в это время не ходили, поэтому работали дотемна.

На Евдокию Свистунью рассказывали легенды о русалках, будто они ночами водят хороводы, а утром превращаются в кувшинки (они в это время цвели).

Сорвать цветок можно, но запрещалось срезать ножом, иначе из стебля потечет кровь, и сестры загубленной русалки отомстят: потянут под воду или будут являться в страшных снах. Остерегались ходить в лес, потому что появлялись змеи. Крестьяне старались вызвать дождь, используя заговоры и обряды.

Беременным девушкам запрещено надевать красное и даже брать в руки предметы или продукты этого цвета. Считается, что в противном случае могут начаться преждевременные роды.

Не стоит злоупотреблять горячительными напитками. Иначе нечистые силы могут вселиться в человека и начнут мучить его болями и страшными видениями. Не рекомендуется ходить в лес и поле. Согласно приметам, именно в это время появляется много змей, которые могут укусить неосторожного путника.

Беременность. Девушка. Pixabay.com Беременность CCO Беременность CCO Беременность. CC0

Сны в эту ночь будут не очень хорошими. Но пугаться не стоит: подсознание желает очиститься от негатива. Поэтому лучше спокойно отнестись к увиденному.

Народные приметы 30 мая