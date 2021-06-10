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Жизнь

Почему 10 июня нельзя решать денежные вопросы? Народные приметы на Никитин день

10 отмечается народно-христианский праздник — день Никиты Гусятника. Иначе он называется: «Полудницы», «День духов полудня». Рассказываем о народных приметах и традициях даты.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Народные традиции 10 июня

По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы.

В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.

Беременных же в этот день специально посылали в поле, чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к легким родам, к здоровому ребенку.

Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим, ждали к осени хорошего урожая. Обычно в эту ночь снятся веселые и легкие сны. Звезды говорят, они могут исполниться в самое ближайшее время. Главное — быть к этому готовым.

Запрещено оставлять дверь нараспашку, особенно в доме, где есть незамужняя девушка. Считается, что в противном случае она долго не найдёт себе супруга. Неудача с противоположным полом ждёт и того, кто в этот день будет долго возиться с тестом. Стоит выбирать простые рецепты, иначе отношения буду запутанными.

Существует в этот день особый ритуал ухода из гостей: выйти от них необходимо с кем-то, а не одному. Если ослушаться этого совета предков, ближайшее время можно провести в одиночестве. Если в этот четверг начать решать финансовые вопросы, то будут крупные потери и отсутствие прибыли.

Птицы. Гуси
Птицы. Гуси
СС0
Белолобые гуси.
Белолобые гуси.
Алтайский заповедник.
Белолобые гуси.
Белолобые гуси.
www.altzapovednik.ru
Гуси и утки.
Гуси и утки.
Анна Зайкова

Народные приметы 10 июня

  • Трава в росе — уродится хлеб.
  • День безветренный — будет хороший урожай.
  • Радуга быстро исчезла — будет ясно.
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