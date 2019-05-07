Народные приметы 7 мая. Чего боялись предки в Евсеев день

Евсеев день — народный праздник 7 мая 2019 года. По-другому его называют «Евсей — овсы отсей». Рассказываем, чего опасались наши предки и с какими народными приметами и традициями связан Евсеев день

Евсеев день. Народные традиции 7 мая

Считалось, что 7 мая на людей нападает и гнет к земле болезненная апатия. Ее называли «маетой». Чтобы защититься, с утра крестьяне пили и умывались святой водой, пишет hollydays.ru.

Крестьяне старались к Евсееву дню закончить посев овса. Считалось, что его нужно сеять только в определенное время: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — говорили люди.

В некоторых регионах 7 мая накрывали «овсяный стол»: во все блюда добавляли овес, начиная от хлеба на овсяной муке и заканчивая киселем. Это делалось для того, чтобы был хороший урожай. В Евсеев день к столу звали соседей и угощали странников и бедняков.

Овсянка. Завтрак СС0

Народные приметы на 7 мая 2019 года