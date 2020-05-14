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Народные приметы 14 мая: что можно и нельзя делать в этот день

14 мая отмечается народно-христианский праздник Еремей Запрягальник. По-другому его называют Еремей Запашник, День Еремея, Еремей-яремник и Проводы весны. Православная церковь сегодня чтит память пророка Иеремия. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

Лошадь. Седло
Лошадь. Седло
СС0

Кто такой святой Иеремия?

Иеремия был одним из четырех пророков, о которых говорится в Ветхом Завете. Родился в городе Анафоф, который располагался недалеко от Иерусалима, в 655 году до нашей эры. Святой узнал о своем предназначении в 15 лет, когда к нему явился Господь. После этого в течение 23 лет Иеремия предрекал иудеям беды и войну за отказ от веры. Вскоре первое пророчество о нападении на Иерусалим сбылось.

Обеспокоенные иудеи ушли в Египет и забрали с собой Иеремию. Спустя четыре года он предсказал, что вавилонский правитель приедет в Египет и истребит иудеев. За такое сообщение земляки убили его. А через несколько месяцев пророчество сбылось.

Народные традиции 14 мая

Важнейшие сельские работы в это время шли на Руси. Вспашка и засев полей. Они были очень сложными как для людей, так и для животных. Поэтому крестьяне обращались с молитвой за помощью к пророку Иеремии.

Но прежде, чем начинать земельные работы, молодые работники советовались с более опытными. Они полагались на их опыт и мудрость.

Чтобы спугнуть недобрый глаз, на первый посев в поля выезжали ночью.

14 мая нельзя было давать что-то взаймы. Даже маленькое зернышко должно в этот день оставаться дома. Считалось, если что-то отдать, то весь год так и пройдет, отдавая.

Луна.
Луна.
СС0

Стоит ли работать на земле судили также по луне 14 мая. Приступали к работе, если она была растущей. Шла на убыль — полевые будут неудачными.

Народные приметы 14 мая

  • На Еремея и ленивая соха в поле выезжает.
  • Если солнце при восходе ясное, то и лето будет таким же.
  • Погода весь день радует — уборочный сезон будет погожим.
  • День пасмурный и холодный — зима будет морозной.
  • Вечерняя роса — к хорошей погоде на следующий день.
  • Если шишки на ели красные, а на сосне зеленые — пришел срок сеять ячмень.
  • Если муравьи суетились в муравейнике, то ожидается ненастная погода, которая простоит почти месяц.
  • Нельзя в этот день одалживать зерно, иначе урожая не будет.
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