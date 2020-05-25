Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 17°C

Народные приметы 25 мая: что можно и ни в коем случае нельзя делать в Епифанов день

25 мая отмечается народно-христианский праздник Епифанов день. По-другому его называют Рябиновка, Красный кафтан и День Епифана. Рассказываем, с какими народными традициями связан этот день и что ни в коем случае сегодня нельзя делать.

В этом году невероятный урожай рябины.
В этом году невероятный урожай рябины.
Анна Зайкова

Народные традиции 25 мая

25 мая девушки задабривали духов огня. Для этого они выходили в красных сарафанах к рябинам, которые росли около дома, и водили хороводы с плясками и песнями.

Считалось, что рябина обладает волшебной силой, поэтому она была оберегом. Рябина защищала людей от пожаров, засухи, молний и других несчастий. Из-за этого ее садили в каждом дворе. Также рябину считали защитницей от сглаза, а ее ветки помогали отыскать путь домой, если человек заблудился.

В этот день обращали внимание и на кувшинки. Если они появились на прудах 25 мая, то холода больше не будет. Белые кувшинки приносить в дом ни с коем случае было нельзя. Это грозило гибелью домашнего скота.

Кувшинка. Цветок
Кувшинка. Цветок
СС0

Народные приметы 25 мая

  • На восходе небо красное — к сухому лету.
  • Солнце на заре в «красном кафтане» — летом не избежать пожаров из-за сухой погоды.
  • На рябине много цвета — к хорошему урожаю льна.
  • Если на прудах на Епифана появились листья кувшинки, значит, следовало ожидать окончания заморозков, но если их бутоны все еще были закрыты, то ждали возвращения морозов.
  • Приносить белую кувшинку в дом крайне нежелательно — может погибнуть весь домашний скот.
  • Если в ночь перед дальней поездкой над кувшинкой прочесть специальный заговор и взять ее с собой в дорогу, можно не бояться никаких опасностей.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость