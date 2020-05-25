Народные приметы 25 мая: что можно и ни в коем случае нельзя делать в Епифанов день

Народные традиции 25 мая
25 мая девушки задабривали духов огня. Для этого они выходили в красных сарафанах к рябинам, которые росли около дома, и водили хороводы с плясками и песнями.
Считалось, что рябина обладает волшебной силой, поэтому она была оберегом. Рябина защищала людей от пожаров, засухи, молний и других несчастий. Из-за этого ее садили в каждом дворе. Также рябину считали защитницей от сглаза, а ее ветки помогали отыскать путь домой, если человек заблудился.
В этот день обращали внимание и на кувшинки. Если они появились на прудах 25 мая, то холода больше не будет. Белые кувшинки приносить в дом ни с коем случае было нельзя. Это грозило гибелью домашнего скота.
Народные приметы 25 мая
- На восходе небо красное — к сухому лету.
- Солнце на заре в «красном кафтане» — летом не избежать пожаров из-за сухой погоды.
- На рябине много цвета — к хорошему урожаю льна.
- Если на прудах на Епифана появились листья кувшинки, значит, следовало ожидать окончания заморозков, но если их бутоны все еще были закрыты, то ждали возвращения морозов.
- Приносить белую кувшинку в дом крайне нежелательно — может погибнуть весь домашний скот.
- Если в ночь перед дальней поездкой над кувшинкой прочесть специальный заговор и взять ее с собой в дорогу, можно не бояться никаких опасностей.