Народные приметы 25 мая: что можно и ни в коем случае нельзя делать в Епифанов день

25 мая отмечается народно-христианский праздник Епифанов день. По-другому его называют Рябиновка, Красный кафтан и День Епифана. Рассказываем, с какими народными традициями связан этот день и что ни в коем случае сегодня нельзя делать.

Народные традиции 25 мая

25 мая девушки задабривали духов огня. Для этого они выходили в красных сарафанах к рябинам, которые росли около дома, и водили хороводы с плясками и песнями.

Считалось, что рябина обладает волшебной силой, поэтому она была оберегом. Рябина защищала людей от пожаров, засухи, молний и других несчастий. Из-за этого ее садили в каждом дворе. Также рябину считали защитницей от сглаза, а ее ветки помогали отыскать путь домой, если человек заблудился.

В этот день обращали внимание и на кувшинки. Если они появились на прудах 25 мая, то холода больше не будет. Белые кувшинки приносить в дом ни с коем случае было нельзя. Это грозило гибелью домашнего скота.

Кувшинка. Цветок СС0

Народные приметы 25 мая