Народные приметы 23 мая: что ни в коем случае нельзя делать в Симонов день

Народные традиции 23 мая
Симонов день совпал с более древним народным праздником — Именинами Земли. 23 мая советуют не нарушать ее покой. Крестьяне не брались за плуг и борону. Ни в коем случае не вбивали колья в землю и не копали ямы. 23 мая лучше всего было пройтись по ней босыми ногами. Считалось, что земля так делится своей силой с людьми.
Наши предки верили, что апостол Симон оказывает покровительство кладоискателям. Именно по этой причине сегодня отправлялись искать клады.
Сегодняшний день считался хорошим для сбора лекарственных трав. Но делать это нужно было, соблюдая определенные обряды. Например, собирать только в свежем белье или чистыми руками.
Некоторые люди 23 мая собирали зелья от мышей или другой нечисти, которая завелась в домах.
На Симонов день особое внимание обращали на веники. Если веник у кроватки ребенка быстро завял, то ребенок заболеет.
Народные приметы 23 мая
- На Симона Зилота земля — именинница: грех пахать.
- Дождь идет долго — летний сезон будет ненастным.
- Кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают — ближайшие дни будут солнечными и теплыми.
- Птицы поют до утра — к дождю.
- Крот выбрасывает земли вокруг норы больше обычного — к дождю.
- Если закрепленный над входной дверью веник падает на вошедшего — это означает, что человек пришел с нехорошими мыслями.