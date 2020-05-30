Народные приметы 30 мая: что обязательно нужно сделать на Евдокию Свистунью

30 мая отмечается народно-христианский праздник Евдокия Свистунья. По-другому его называют День Евдокии Свистуньи и Ондрон с дождем. Рассказываем, с каким народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 мая

30 мая в церковном календаре — день памяти преподобной Евфросинии Московской. Крестьяне считали ее заступницей от засух. А свое прозвище она получила из-за ветров, которые дуют и «свистят» в это время.

На Евдокию женщины окучивали картофель. Если сделать это именно сегодня, то урожай будет хорошим.

Блюда из этого овоща были обязательными на столе 30 мая. Считалось, что чем больше картофеля съесть, тем больше его можно получить по осени.

Запеченный картофель.

В помощь посевам наши предки вызывали небесного сторожа Ондрона. Согласно легенде этот святой является хранителем ключей от небесных врат, удерживающих дождь.

На Руси придавали этому большое значение. Поэтому 30 мая читались заговоры, молитвы и проводились обряды для того, чтобы пошел дождь и полил посаженное зерно.

Народные приметы 30 мая