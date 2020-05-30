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Жизнь

Народные приметы 30 мая: что обязательно нужно сделать на Евдокию Свистунью

30 мая отмечается народно-христианский праздник Евдокия Свистунья. По-другому его называют День Евдокии Свистуньи и Ондрон с дождем. Рассказываем, с каким народными приметами и традициями связан этот день.

Ветер.
Ветер.
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Народные традиции 30 мая

30 мая в церковном календаре — день памяти преподобной Евфросинии Московской. Крестьяне считали ее заступницей от засух. А свое прозвище она получила из-за ветров, которые дуют и «свистят» в это время.

На Евдокию женщины окучивали картофель. Если сделать это именно сегодня, то урожай будет хорошим.

Блюда из этого овоща были обязательными на столе 30 мая. Считалось, что чем больше картофеля съесть, тем больше его можно получить по осени.

Запеченный картофель.
Запеченный картофель.

В помощь посевам наши предки вызывали небесного сторожа Ондрона. Согласно легенде этот святой является хранителем ключей от небесных врат, удерживающих дождь.

На Руси придавали этому большое значение. Поэтому 30 мая читались заговоры, молитвы и проводились обряды для того, чтобы пошел дождь и полил посаженное зерно.

Народные приметы 30 мая

  • Какая погода стоит на Евдокию Свистунью, таким будет и лето.

  • Прохладный день — примета частого града летом.

  • День дождливый и луна только зарождается — летом будет много осадков.

  • Если на Евдокию дул северный ветер, то ожидали холодного лета, западный ветер обещал мокрое, но теплое лето, а ветер с юга предвещал летнюю жару.

  • На яблоне, рябине и сирени много цвета — в ближайшие дни будет хорошая рыбалка.

  • Вокруг флюгера, шпиля и подобных остроконечных предметов видно голубоватое мерцание — скоро начнется гроза.

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