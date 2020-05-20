Народные приметы 20 мая: как обрести богатырское здоровье в этот день

20 мая отмечается народно-христианский праздник Купальница. По-другому его называют Купавница, Акакий и Иван-бражник. Рассказываем, как обрести богатырское здоровье, и с какими народными традициями связан этот день.

Народные традиции 20 мая

Святой Акакий родился в семье христианского священника в Каппадокии. Он открыто исповедовал свое веру во время гонений на христиан, за что был заключен под стражу и подвергнут пыткам. В 303 году Акакия усекли мечом.

Главной традицией 20 мая было купание лошадей в речной воде. Но их не только мыли, но и поили «солнечной» водой. По поверью, это придавало им силы и здоровье, а также защищало от нечистой силы.

Обряд купания сегодня проводили и люди. Ранним утром на улицу выносили полные ведра воды, а к обеду она уже напитывалась силой солнечных лучей. Такой водой обливали себя или можно было окатить другого человека. Наши предки верили, что она обладает чудотворной силой. Придает бодрости и богатырского здоровья на целый год.

Бассейн. Купание. Девушка СС0

В этот день существовала еще одна важная традиция. Считалось, что самый лучший урожай получится от чужих семян. Особенно если они краденые. Именно поэтому 20 мая люди ходили друг к другу в гости и незаметно брали небольшое количество семян.

Народные приметы 20 мая