Народные приметы 20 мая: как обрести богатырское здоровье в этот день

Народные традиции 20 мая
Святой Акакий родился в семье христианского священника в Каппадокии. Он открыто исповедовал свое веру во время гонений на христиан, за что был заключен под стражу и подвергнут пыткам. В 303 году Акакия усекли мечом.
Главной традицией 20 мая было купание лошадей в речной воде. Но их не только мыли, но и поили «солнечной» водой. По поверью, это придавало им силы и здоровье, а также защищало от нечистой силы.
Обряд купания сегодня проводили и люди. Ранним утром на улицу выносили полные ведра воды, а к обеду она уже напитывалась силой солнечных лучей. Такой водой обливали себя или можно было окатить другого человека. Наши предки верили, что она обладает чудотворной силой. Придает бодрости и богатырского здоровья на целый год.
В этот день существовала еще одна важная традиция. Считалось, что самый лучший урожай получится от чужих семян. Особенно если они краденые. Именно поэтому 20 мая люди ходили друг к другу в гости и незаметно брали небольшое количество семян.
Народные приметы 20 мая
- Разноцветные лучи на восходе солнца — значит, погода изменится в худшую сторону.
- Если роса быстро высыхает — будет дождь, если не высыхает до полудня — будет ненастье.
- Если 20 мая идет дождь — сентябрь будет теплым.
- Вечерняя радуга — к ясной погоде, утренняя — к дождливой.
- Если при заходе солнце ярко-красного цвета, значит, погода скоро испортится.
- Если в ночном небе висит красный месяц — будет дождь. У месяца рога вниз смотрят — будет теплая погода.
- На акации в утреннее время много нектара и пчел — днем будет дождь, а в ближайшее время может начаться гроза.
- Если день приходится на новолуние, то посадку лучше отложить до молодой луны, иначе все семена поедят черви.
- Если к Купальнице прилетели стрижи и ласточки — год будет счастливым.