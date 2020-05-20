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Народные приметы 20 мая: как обрести богатырское здоровье в этот день

20 мая отмечается народно-христианский праздник Купальница. По-другому его называют Купавница, Акакий и Иван-бражник. Рассказываем, как обрести богатырское здоровье, и с какими народными традициями связан этот день.

Лошадь. Конь
Лошадь. Конь
СС0

Народные традиции 20 мая

Святой Акакий родился в семье христианского священника в Каппадокии. Он открыто исповедовал свое веру во время гонений на христиан, за что был заключен под стражу и подвергнут пыткам. В 303 году Акакия усекли мечом.

Главной традицией 20 мая было купание лошадей в речной воде. Но их не только мыли, но и поили «солнечной» водой. По поверью, это придавало им силы и здоровье, а также защищало от нечистой силы.

Обряд купания сегодня проводили и люди. Ранним утром на улицу выносили полные ведра воды, а к обеду она уже напитывалась силой солнечных лучей. Такой водой обливали себя или можно было окатить другого человека. Наши предки верили, что она обладает чудотворной силой. Придает бодрости и богатырского здоровья на целый год.

Бассейн. Купание. Девушка
Бассейн. Купание. Девушка
СС0

В этот день существовала еще одна важная традиция. Считалось, что самый лучший урожай получится от чужих семян. Особенно если они краденые. Именно поэтому 20 мая люди ходили друг к другу в гости и незаметно брали небольшое количество семян.

Народные приметы 20 мая

  • Разноцветные лучи на восходе солнца — значит, погода изменится в худшую сторону.
  • Если роса быстро высыхает — будет дождь, если не высыхает до полудня — будет ненастье.
  • Если 20 мая идет дождь — сентябрь будет теплым.
  • Вечерняя радуга — к ясной погоде, утренняя — к дождливой.
  • Если при заходе солнце ярко-красного цвета, значит, погода скоро испортится.
  • Если в ночном небе висит красный месяц — будет дождь. У месяца рога вниз смотрят — будет теплая погода.
  • На акации в утреннее время много нектара и пчел — днем будет дождь, а в ближайшее время может начаться гроза.
  • Если день приходится на новолуние, то посадку лучше отложить до молодой луны, иначе все семена поедят черви.
  • Если к Купальнице прилетели стрижи и ласточки — год будет счастливым.
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