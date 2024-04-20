Народные приметы на Акулинин день. Почему 20 апреля нельзя смотреть в чужие окна и громко смеяться

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Неси одежду к реке: что можно делать в Акулинин день

По легенде, в Акулинин день просыпаются русалки. Чтобы они не замерзли, женщины 20 апреля приносили на берег платья и холсты. Считалось, что речные «принцессы» тепло оденутся и за это щедро отблагодарят благодетельниц.

С собой жительницы Руси брали пучок полыни. Они были уверены: эта трава отпугивает водяных дев.

Также предки на «Акулину» наблюдали за погодой: коли дождь льет, то жди плохого урожая яровых; на вечернем небе много звезд — значит, будет много грибов и ягод; крепкий мороз и солнце — к богатому урожая хлеба и гречихи.

Девушка. Сон. unsplash.com

А еще 20 апреля рекомендуют обращать внимание на сны: они якобы помогут понять истинный смысл происходящего.