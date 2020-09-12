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Жизнь

Народные приметы на Александра Сытника: что можно и нельзя делать 12 сентября

12 сентября отмечается народно-христианский праздник Александр Сытник. По-другому его называют Свытник, Сытник и Александров день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Постная еда. Хлеб
Постная еда. Хлеб
СС0

Народные традиции на Александра Сытника

Праздник получил название «Сытник» за то, что в этот день принято было накрывать богатые столы, звать гостей, устраивать пиры в честь уходящего лета.

К столу обязательно подавали ячменную кашу на молоке. Ее подслащивали сытой и медовой водой. Также на столе был свежий хлеб из зерна нового урожая. На Руси в этот день говорили: «Сытно с хлебом жить».

Наши предки запрещали в этот день просушивать перины и подушки, подсчитывать мелочь до полудня, брать в руки любые колоды карт, ставить новый забор, брать в дом котенка, а также мыть голову.

Народные приметы 12 сентября

  • Теплый вечер и звездная ночь сулили хороший урожай.

  • Если журавли парят в небе и не спешат улетать — осень будет теплой и без дождей.

  • По тому, где ежик вырыл нору, можно определить погоду: на опушке — к теплой зиме, в чаще леса — к сильным заморозкам.

  • Если береза начала желтеть с верхушки, то следующая весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.

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