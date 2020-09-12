Народные приметы на Александра Сытника: что можно и нельзя делать 12 сентября

Народные традиции на Александра Сытника
Праздник получил название «Сытник» за то, что в этот день принято было накрывать богатые столы, звать гостей, устраивать пиры в честь уходящего лета.
К столу обязательно подавали ячменную кашу на молоке. Ее подслащивали сытой и медовой водой. Также на столе был свежий хлеб из зерна нового урожая. На Руси в этот день говорили: «Сытно с хлебом жить».
Наши предки запрещали в этот день просушивать перины и подушки, подсчитывать мелочь до полудня, брать в руки любые колоды карт, ставить новый забор, брать в дом котенка, а также мыть голову.
Народные приметы 12 сентября
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Теплый вечер и звездная ночь сулили хороший урожай.
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Если журавли парят в небе и не спешат улетать — осень будет теплой и без дождей.
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По тому, где ежик вырыл нору, можно определить погоду: на опушке — к теплой зиме, в чаще леса — к сильным заморозкам.
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Если береза начала желтеть с верхушки, то следующая весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.