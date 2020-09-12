Народные приметы на Александра Сытника: что можно и нельзя делать 12 сентября

12 сентября отмечается народно-христианский праздник Александр Сытник. По-другому его называют Свытник, Сытник и Александров день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции на Александра Сытника

Праздник получил название «Сытник» за то, что в этот день принято было накрывать богатые столы, звать гостей, устраивать пиры в честь уходящего лета.

К столу обязательно подавали ячменную кашу на молоке. Ее подслащивали сытой и медовой водой. Также на столе был свежий хлеб из зерна нового урожая. На Руси в этот день говорили: «Сытно с хлебом жить».

Наши предки запрещали в этот день просушивать перины и подушки, подсчитывать мелочь до полудня, брать в руки любые колоды карт, ставить новый забор, брать в дом котенка, а также мыть голову.

Народные приметы 12 сентября