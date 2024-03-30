30 марта
﻿
Жизнь

Народные приметы на Алексея Теплого. Как не поругаться с близкими 30 марта

30 марта - народный праздник Алексей Теплый и церковный день памяти преподобного Алексия человека Божия. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Рассвет.
Рассвет.
unsplash.com

Традиции на Алексея Теплого

В народных представлениях, в этот день наблюдают обильное таяние снега. Если снега зимой было много, начинается половодье, широкий разлив рек и водоемов.

Начинают сбор березового сока. Его пили не только чистым, но и готовили напитки, например, березовый взвар. Собирали и березовые почки, из которых делали лечебные настои.

Так как ощущается приход теплой весны, начинают активно готовиться к летнему периоду, совершают первые посевы, копают землю на огороде и в саду.

Важный день для рыбаков. Если приобрести рыболовные снасти именно в этот день, улов будет удачным.

Пчеловоды 30 марта доставали и подготавливали улья. Молились преподобному Алексию, чтобы в этом году было много меда.

Интересное поверье бытовало и среди охотников. Считается, что в этот день глохнут медведи и лисы, так что охота на них становится удачной.

Обь на рассвете.
Обь на рассвете.
Георгий Сарычев / Barnaul22

Что нельзя делать 30 марта

  • Нельзя отправляться в дорогу, дальний путь, путешествие — к проблемам и трудностям.
  • Если в доме есть новорожденный, нельзя давать из этого дома в долг деньги, соль и хлеб — отдать счастье ребенка.
  • Нельзя малознакомых и посторонних людей угощать выпечкой, которая была приготовлена вами сегодня — отдать часть семейного счастья.
  • Нельзя планировать важные дела и начинать новые — на пути к успеху будет очень много препятствий.
  • Нельзя кататься на зимних видах транспорта. В это время они должны быть уже убраны до следующей зимы. Иначе они увезут мимо желаний и удачи.
  • Зятю и теще ни в коем случае нельзя ругаться — ссора будет продолжительной, помириться долго не удастся. А вот если отнестись друг к другу терпимо, сходить в гости, пригласить на ужин, угостить, помочь в делах — даже самые плохие отношения пойдут на улучшение.
Цветы.
Цветы.
unsplash.com

Народные приметы 30 марта

  • Деньги найти — к большой прибыли в скором времени.
  • Большие ручьи — к большому половодью.
  • Много звонких и быстрых ручьев — урожай будет богатым.
  • Журавли прилетели — к теплу.
  • Трясогузки прилетели — скоро начнётся половодье.
  • Гуси летят на большой высоте — перед снегопадом.
  • Появились первые цветы мать-и-мачехи — апрель будет теплым.
  • Плохое снеготаяние, текут лишь тоненькие ручейки — к плохому сенокосу и скудному урожаю.
  • Не видно скворцов — погода испортится.

Источник.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость