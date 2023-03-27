Народные приметы в Венедиктов день. Как не потерять удачу 27 марта

27 марта — народный праздник Венедиктов день или Федор Скотник и церковный день памяти преподобного Венедикта Нурсийского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Кот и пес. Кот и собака.

Традиции в Венедиктов день

Верующим следует помолиться Феодоровской иконе Божией матери. В этот праздник также можно сходить в храм, помолиться Богоматери о здравии близких, исцелении болезней.

По народным поверьям, нужно пополнить запасы еды, приобрести продукты в холодильник — к достатку и сытой жизни.

Рекомендуется вкусно покормить домашних питомцев и скотину, если есть. Также собак, кошек и прочих животных стоит вычесать — у них начинается период весенней линьки.

Сон в ночь на 27 марта считается вещим. Причем сбыться может даже дневной сон.

Рожденные в этот день превосходно усваивают знания и науки, перенимают мастерство и опыт. В последующем способны использовать полученные знания в профессии, умеют вносить новые идеи, что делает их незаменимыми работниками, руководителями, хозяевами дома и семьянинами.

Весна. Цветы. unsplash.com

Что нельзя делать 27 марта

Нельзя обижать домашнюю скотину и питомцев.

Нельзя смотреть в зеркало до заката — примета , предвещающая несчастье. По другой трактовке , зеркало может вытянуть из человека силы и энергию.

предвещающая несчастье. По другой трактовке зеркало может вытянуть из человека силы и энергию. Так как нельзя смотреть в зеркало , то лучше отложить шопинг , примерку одежды , поход по магазинам , поход к швее , в салон красоты , парикмахерскую , краситься , делать прическу , маникюр и педикюр.

то лучше отложить шопинг примерку одежды поход по магазинам поход к швее в салон красоты парикмахерскую краситься делать прическу маникюр и педикюр. Нельзя колоть дрова , пилить дерево , точить ножи — к проблемам.

пилить дерево точить ножи — к проблемам. Нельзя выходить на охоту — к несчастью.

Нельзя брать в руки любое оружие — к серьезным ссорам , противостоянию , конфликту , драке.

противостоянию конфликту драке. Нельзя использовать одежду , постельное белье и полотенце , которыми вы пользуетесь уже несколько дней — к проблемам со здоровьем.

постельное белье и полотенце которыми вы пользуетесь уже несколько дней — к проблемам со здоровьем. Нельзя общаться или ходить в гости к человеку , с которым у вас ссора , неприязнь , конфликты и недопонимания — положительная энергия уйдет. По этой же причине , лучше отложить на другое время разговор с начальством.

Птица. unsplash.com

Народные приметы на Венедиктов день

Мороз — морозная погода продержится еще неделю.

Снег тает от палящего солнца — к плодородному лету.

Снег тает от дождя — лето окажется засушливым.

Воробьи купаются — к приходу тепла.

Уровень реки не повышается — к жаркому лету с засухой.

Ветер появился в полдень , а к вечеру усилился — может быть буря.

а к вечеру усилился — может быть буря. Корова плохо доится — ожидайте ухудшение погоды.

Корова плохо пьёт воду — к дождю.

Корова много ест — наступит дождливая погода.

Куры громко раскудахтались — к ссоре между членами семьи.

Облака плывут высоко и быстро — погода улучшится.

Дятел стучит по сухому дереву — к теплу.

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