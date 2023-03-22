Народные приметы в день Сороки. Запреты и традиции 22 марта

22 марта- народный праздник Сороки или Жаворонки и церковный день памяти сорока Севастийских мучеников. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции в праздник Сороки

В старину этот праздник считали началом весны, зима окончательно уходит. По поверьям, в этот день прилетает 40 видов птиц, которые на зиму улетали в южные края. Среди них и жаворонки.

Хозяйки выпекали изделия из теста, которым придавали форму птичек. Выпечку давали детям, которые перед тем, как съесть, подбрасывали ее высоко вверх или же привязывали к шестам, таким образом зазывая перелётных птиц поскорее вернуться домой и принести с собой весну.

Привлекали весну и другим способом. С песнями-веснянками наряжали деревья, украшали их разноцветными ленточками, колокольчиками, игрушками, цветами, выпечкой.

Можно мечтать, строить планы, заниматься планированием будущих дел. Такие дела, которые были распланированы на Сороки, могут исполниться.

Белогорлый рогатый жаворонок. www.inaturalist.org , Михаил Новичков

Что нельзя делать 22 марта

Нельзя обижать птиц — удача отвернется.

Нельзя кормить птиц хлебом — к голоду и разорению. Птиц в этот день можно покормить зерном.

Нельзя давать в долг — возврат можно не ждать.

Нельзя застилать стол белой скатертью — довериться обманщику или мошеннику.

Нельзя покупать веник — таким веником можно привлечь нечистого в дом , который будет проказничать , бедокурить , отравлять домочадцам жизнь.

который будет проказничать бедокурить отравлять домочадцам жизнь. Девушкам не рекомендуется надевать что-то блестящее. По старинным поверьям , сорока заберет удачу.

сорока заберет удачу. Нельзя заниматься пересчетом ворон и галок — к разорению.

Нельзя щекотать сегодня — болезнь мочевого пузыря пристанет.

Нельзя злиться , проявлять агрессивное поведение , устраивать ссоры , обижать , сквернословить , чертыхаться — к бедам.

Европейская сорока. Евгений Богинский , «Усынови заказник».

Народные приметы на праздник Сороки

Теплый день — ближайшие 40 дней будут тёплыми.

Теплый ветер — к дождливому лету.

Первый гром — голодный год , неурожайный.

неурожайный. Мороз — год окажется богатым на урожай.

Скворцы прилетели — весна будет ранняя.

Чайки прилетели — скоро лед пойдёт.

Жаворонки прилетели — скоро наступит стабильное потепление.

Зяблики прилетели — к похолоданию.

От 15 до 22 марта не было дождей — лето предстоит засушливое.

Воробьи расчирикались — перед потеплением.

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