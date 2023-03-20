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Жизнь

Народные приметы: что нужно успеть к дню весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия — это особенное время, когда продолжительность светового дня равна ночи. Он считается началом астрономической весны.

Верба. Весна в Барнауле.
Верба. Весна в Барнауле.
Анна Зайкова.

В 2023 году День весеннего равноденствия приходится на 20 марта, напоминает cxid.info. После этой даты световой день будет превышать время, когда Солнца в небе нет.

Что такое весеннее равноденствие

С научной точки зрения солнце в этот день пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Земля, в свою очередь, относительно светила занимает вертикальное положение.

Дата и время равноденствия каждый год может меняться. Это связано с продолжительностью календарных дней. В обычный год оно наступает на 5 часов 28 минут 46 секунд позднее, чем в прошлый. А в високосный — на 18 часов 11 минут и 14 секунд раньше.

Народные приметы

  • Если птицы прилетели в день весеннего равноденствия, будет хороший урожай пшеницы.
  • С крыш капает — будет плодородный год.
  • Если к вечеру похолодало — ждите заморозки.
  • Мороз в день весеннего равноденствия — еще 40 дней будет такая погода.

В этот день нужно сделать уборку дома, выбросить все ненужное и старое. Необходимо помириться с родными, если вы в ссоре. Считается, что 20 марта — лучший день для примирения. По старинной примете, приход весны помогает заслужить прощение каждому человеку.

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