Стало известно, когда наступит астрономическая весна в Сибири

Совсем скоро произойдет важное астрономическое событие — начало астрономической весны.

Это случится во всем мире 20 марта, когда наступит весеннее равноденствие, пишет НГС.

Однако из-за разницы в часовых поясах в Сибирском федеральном округе (СФО) равноденствие наступит 21 марта в 04:00, рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

По словам эксперта, событие важное, так как знаменует собой смену сезонов. После этой даты световой день будет превышать время, когда Солнца в небе нет.

Утром 21 марта Солнце взойдет ровно на востоке, проведет в небе ровно половину суток (отсюда и название: «равноденствие») и зайдет ровно на западе.

С 22 марта световой день начнет прибавляться с каждым новым восходом светила.

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