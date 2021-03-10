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Жизнь

Слабаки: в Кемерове стали разбирать главную новогоднюю елку

В Кемерове специалисты приступили к разбору главной елки города.

Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0

Полностью ее демонтировать планируют в течение 10 дней, пишет gazeta. a42.ru. Как раз успеют ко дню весеннего равноденствия — 20 марта.

Елку начали устанавливать на площади в середине ноября 2020 года. Высота новогодней пушистой красавицы на площади Советов составляла 25 метров.

Конструкцию украшали 1 800 шаров.

Между тем 1 марта на пешеходной части ул. Мало-Тобольской в Барнауле стали разбирать оставшиеся новогодние украшения. Убрать иллюминацию и световые фигуры решили в связи с потеплением и для обеспечения безопасности посетителей.

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