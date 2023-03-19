19 марта
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Жизнь

Что нельзя делать в Константинов день. Приметы и традиции 19 марта

19 марта — народный праздник Константинов день и церковный праздник Обретение честного Креста Господня царицей Еленой. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Первые весенние цветы в снегу.
Первые весенние цветы в снегу.
Светлана Казина, vk.com/svetlana_kazina

Традиции 19 марта

В старину люди выходили к колодцам и вытаптывали вокруг них круги. Ритуал помогал защитить источник воды от происков нечистого. Первый круг обязательно вытаптывал мальчик по имени Константин.

В этот день из колодца могли пить только его хозяева. К нему не подпускали других людей, так как ведьмы и колдуны, чтобы навести порчу, старались испить воды из чужого колодца — вода окажется порченой, будет насылать на домочадцев болезни.

Вода в колодцах, родниках и источниках, а также талая вода в этот день обладает целебной силой.

Если ещё не прилетели ласточки, то их зазывали, пели песни-заклички, делали выпечку в виде птичек. Именно с прилётом ласточки начинается настоящая и теплая весна.

Первые весенние цветы в снегу.
Первые весенние цветы в снегу.
Светлана Казина, vk.com/svetlana_kazina

Что нельзя делать 19 марта

  • Нельзя попусту тратить воду, набирать её больше нужного, обходиться с ней неуважительно, тратить без меры, плескаться — это принесет неудачу.
  • Нельзя пить из чужого колодца или из чужой чашки — в своём колодце вода пересохнет, начнутся проблемы с доходом.
  • Возле колодца нельзя ругаться, выпивать, вести себя неподобающе — на живых из колодца смотрят умершие родственники.
  • Мамам нельзя весь день проводить с ребёнком, потому приглашали родственников или отводили ребёнка к родственникам хотя бы на пару часов. В противном случае ребёнок может вырасти эгоистичным и капризным.
  • Нельзя мыть пол и стирать. В других работах, где необходима вода, необходимо тратить её максимально экономно.
Первые весенние цветы в снегу.
Первые весенние цветы в снегу.
Светлана Казина, vk.com/svetlana_kazina

Народные приметы в Константинов день

  • По приметам, прилетает белый аист. Увидеть белого аиста сегодня — к удаче в текущем году.
  • Дятел стучит — к долгому похолоданию.
  • Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.
  • Суставы крутит — к непогоде.
  • Утром мороз — впереди будет ещё 40 заморозков.
  • Трясогузка прилетела — весна окажется тёплой.
  • Днём стоит мороз — весна будет тёплой, а лето жарким.
  • Лёд на реках тонет — к неурожайному году.
  • Увидеть белого зайца, который не поменял шёрстку с зимы — ещё предстоят снегопады.
  • Во время свадьбы пошёл дождь — к слезам; сильный ветер — брак окажется несчастливым; светит солнце или тихо падает снег — семья окажется крепкой.
  • Свадебный поезд, кортеж, авто переедет кошку или собаку — детей не будет.
  • Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.

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