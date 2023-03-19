Что нельзя делать в Константинов день. Приметы и традиции 19 марта

19 марта — народный праздник Константинов день и церковный праздник Обретение честного Креста Господня царицей Еленой. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции 19 марта

В старину люди выходили к колодцам и вытаптывали вокруг них круги. Ритуал помогал защитить источник воды от происков нечистого. Первый круг обязательно вытаптывал мальчик по имени Константин.

В этот день из колодца могли пить только его хозяева. К нему не подпускали других людей, так как ведьмы и колдуны, чтобы навести порчу, старались испить воды из чужого колодца — вода окажется порченой, будет насылать на домочадцев болезни.

Вода в колодцах, родниках и источниках, а также талая вода в этот день обладает целебной силой.

Если ещё не прилетели ласточки, то их зазывали, пели песни-заклички, делали выпечку в виде птичек. Именно с прилётом ласточки начинается настоящая и теплая весна.

Первые весенние цветы в снегу. Светлана Казина , vk.com/svetlana_kazina

Что нельзя делать 19 марта

Нельзя попусту тратить воду , набирать её больше нужного , обходиться с ней неуважительно , тратить без меры , плескаться — это принесет неудачу.

набирать её больше нужного обходиться с ней неуважительно тратить без меры плескаться — это принесет неудачу. Нельзя пить из чужого колодца или из чужой чашки — в своём колодце вода пересохнет , начнутся проблемы с доходом.

начнутся проблемы с доходом. Возле колодца нельзя ругаться , выпивать , вести себя неподобающе — на живых из колодца смотрят умершие родственники.

выпивать вести себя неподобающе — на живых из колодца смотрят умершие родственники. Мамам нельзя весь день проводить с ребёнком , потому приглашали родственников или отводили ребёнка к родственникам хотя бы на пару часов. В противном случае ребёнок может вырасти эгоистичным и капризным.

потому приглашали родственников или отводили ребёнка к родственникам хотя бы на пару часов. В противном случае ребёнок может вырасти эгоистичным и капризным. Нельзя мыть пол и стирать. В других работах , где необходима вода , необходимо тратить её максимально экономно.

Первые весенние цветы в снегу. Светлана Казина , vk.com/svetlana_kazina

Народные приметы в Константинов день

По приметам , прилетает белый аист. Увидеть белого аиста сегодня — к удаче в текущем году.

прилетает белый аист. Увидеть белого аиста сегодня — к удаче в текущем году. Дятел стучит — к долгому похолоданию.

Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.

Суставы крутит — к непогоде.

Утром мороз — впереди будет ещё 40 заморозков.

Трясогузка прилетела — весна окажется тёплой.

Днём стоит мороз — весна будет тёплой , а лето жарким.

а лето жарким. Лёд на реках тонет — к неурожайному году.

Увидеть белого зайца , который не поменял шёрстку с зимы — ещё предстоят снегопады.

который не поменял шёрстку с зимы — ещё предстоят снегопады. Во время свадьбы пошёл дождь — к слезам; сильный ветер — брак окажется несчастливым; светит солнце или тихо падает снег — семья окажется крепкой.

Свадебный поезд , кортеж , авто переедет кошку или собаку — детей не будет.

кортеж авто переедет кошку или собаку — детей не будет. Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.

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