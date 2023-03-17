С Всемирным днем сна

Вас поздравляю,

Добрых цветных

Снов вам желаю.



Во сне пожелаю

Вам я летать,

Вновь счастья мгновения

Переживать.



В детство желаю

Во сне возвращаться,

Утром вставать

С ощущением счастья.



Добрые ночи

Пусть дарят вам сны,

Пусть волшебства

Они будут полны.

Сон — это лучшее лекарство

И время сказку посетить,

Здесь нет предательства и масок,

И нет причин сон не любить.



В нём можно от проблем забыться

И ежедневной суеты

И с упоеньем насладиться

Всем тем, что ныне лишь мечты!