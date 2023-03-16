16 марта
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Жизнь

Что строго запрещено делать в Евтропиев день. Приметы и традиции 16 марта

16 марта — народный праздник Евтропиев день и церковный день памяти мученика Евтропия Амасийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Весна.
Весна.
unsplash.com

Традиции 16 марта

В этот день снег активно начинает таять. В старину в Евтропиев день обходили поле крест-накрест. Такой ритуал привлекал солнце светить еще ярче, чтобы снег растаял быстрее, и люди могли приступить к посеву.

Чтобы быть весь год молодыми и красивыми, девушки брали посуду с водой, помещали в воду яйцо и серебряную вещь. Этой водой они старались умыться этой еще до восхода солнца.

Входную дверь осеняли крестом, окна, ворота, печь и другие возможные входы в жилище, чтобы защитить свой дом от проникновения нечисти.

В полдень забирались на пригорок или на крышу и, смотря на солнце, просили его о богатом урожае.

Весна.
Весна.
unsplash.com

Что нельзя делать 16 марта

  • Нельзя ходить в лес — считается, что именно сегодня просыпаются медведи, которые голодны и очень агрессивны.
  • После заката солнца нельзя сорить на улице, выбрасывать мусор из дома — к бедности.
  • После наступления сумерек нельзя давать в долг деньги, соль или хлеб — отдать благополучие.
  • Желательно не выходить из дома после заката солнца — иначе назад можно вернуться с нечистой силой. А если все-таки выходить, то спиной вперед и заходить тоже.
  • Нельзя жадничать, отказывать в помощи нуждающимся — можно оказаться на их месте.
  • Нельзя ссориться, обижать, сквернословить и чертыхаться, завидовать, хвастаться, разводить слухи — будут преследовать сплошные проблемы и несчастья.
  • Нельзя резать домашний скот. Предки считали, что запах свежего мяса и крови приманит проснувшегося и голодного медведя, и отвадить его будет сложно.
Весна.
Весна.
unsplash.com

Народные приметы в Евтропиев день

  • Солнце садится в облако — к ненастной погоде.
  • Воробьи сидят под крышей — перед хорошей погодой.
  • Прилетели скворцы — к урожаю зерновых.
  • Синицы или снегири расщебетались — к потеплению.
  • Если стаи снегирей сидят на снегу — будет снег.
  • Вороны купаются в снегу — к оттепели.
  • Трясогузки прилетели — скоро пойдет ледоход.
  • Солнце спряталось в облаках — может пойти дождь.
  • Гуси летят высоко в небе — будет большое половодье.
  • Длинные полосы из облаков на небе — предвестник сильного ветра.

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