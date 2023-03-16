Что строго запрещено делать в Евтропиев день. Приметы и традиции 16 марта

16 марта — народный праздник Евтропиев день и церковный день памяти мученика Евтропия Амасийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции 16 марта

В этот день снег активно начинает таять. В старину в Евтропиев день обходили поле крест-накрест. Такой ритуал привлекал солнце светить еще ярче, чтобы снег растаял быстрее, и люди могли приступить к посеву.

Чтобы быть весь год молодыми и красивыми, девушки брали посуду с водой, помещали в воду яйцо и серебряную вещь. Этой водой они старались умыться этой еще до восхода солнца.

Входную дверь осеняли крестом, окна, ворота, печь и другие возможные входы в жилище, чтобы защитить свой дом от проникновения нечисти.

В полдень забирались на пригорок или на крышу и, смотря на солнце, просили его о богатом урожае.

Весна. unsplash.com

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя ходить в лес — считается , что именно сегодня просыпаются медведи , которые голодны и очень агрессивны.

что именно сегодня просыпаются медведи которые голодны и очень агрессивны. После заката солнца нельзя сорить на улице , выбрасывать мусор из дома — к бедности.

выбрасывать мусор из дома — к бедности. После наступления сумерек нельзя давать в долг деньги , соль или хлеб — отдать благополучие.

соль или хлеб — отдать благополучие. Желательно не выходить из дома после заката солнца — иначе назад можно вернуться с нечистой силой. А если все-таки выходить , то спиной вперед и заходить тоже.

то спиной вперед и заходить тоже. Нельзя жадничать , отказывать в помощи нуждающимся — можно оказаться на их месте.

отказывать в помощи нуждающимся — можно оказаться на их месте. Нельзя ссориться , обижать , сквернословить и чертыхаться , завидовать , хвастаться , разводить слухи — будут преследовать сплошные проблемы и несчастья.

обижать сквернословить и чертыхаться завидовать хвастаться разводить слухи — будут преследовать сплошные проблемы и несчастья. Нельзя резать домашний скот. Предки считали , что запах свежего мяса и крови приманит проснувшегося и голодного медведя , и отвадить его будет сложно.

Весна. unsplash.com

Народные приметы в Евтропиев день

Солнце садится в облако — к ненастной погоде.

Воробьи сидят под крышей — перед хорошей погодой.

Прилетели скворцы — к урожаю зерновых.

Синицы или снегири расщебетались — к потеплению.

Если стаи снегирей сидят на снегу — будет снег.

Вороны купаются в снегу — к оттепели.

Трясогузки прилетели — скоро пойдет ледоход.

Солнце спряталось в облаках — может пойти дождь.

Гуси летят высоко в небе — будет большое половодье.

Длинные полосы из облаков на небе — предвестник сильного ветра.

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