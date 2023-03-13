13 марта — народный праздник Василий Капельник и церковный день памяти преподобного Василия Декаполита. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в день Капельника

Раньше считали, что с этого дня на крышах активно тает снег, потому отовсюду слышится веселая весенняя капель.

В дом нужно принести сосновую веточку — она очищает воздух и атмосферу дома, дарит семье здоровье, излечение от болезней.

13 марта собирают сосновые почки, из которых затем делают отвары. По народным поверьям, такие почки сохраняют лечебные свойства весь год.

При солнечной погоде на Капельника воздух считают тоже целебным — стоит выйти на улицу, чтобы им надышаться и прогнать тем самым хвори и болезни.

Хороший день для работы на земле: в саду, на огороде, в поле. И любых занятий с растениями: посадка рассады, пересадка, обрезка, подкормка.

Хороший день для смены постельного белья — можно избавиться от старых бед.

13 марта окропляли дом водой. Для этого в жилище приносили несколько сосулек, давали им растаять и окропляли все углы в доме, при этом читая молитву или защитный заговор. Оставшуюся воду выливали у входной двери и давали высохнуть, не вытирая.

Зима. Капель. unsplash.com

Что запрещено делать 13 марта

Не рекомендуется выходить из дома без молитвы или оберега — к болезням.

Нельзя жадничать , быть скупым , отказывать в гостеприимстве , в помощи деньгами , вещами или делом — удача отвернется. А вот щедрость и посильная помощь наоборот — вернется назад.

быть скупым отказывать в гостеприимстве в помощи деньгами вещами или делом — удача отвернется. А вот щедрость и посильная помощь наоборот — вернется назад. Супругам нельзя неуважительно относиться друг к другу , ругаться , ссориться.

ругаться ссориться. Не стоит планировать на 13 марта денежных вложений , финансовых операций , крупных трат и покупок , а также взятия кредитов или долга — к проблемам в денежном плане.

финансовых операций крупных трат и покупок а также взятия кредитов или долга — к проблемам в денежном плане. Нехороший день для вышивания , вязания и других видов рукоделия — можно испортить вещь.

Зима. Капель. unsplash.com

Народные приметы на Капельника

Дождь — лето будет теплым , но с дождями.

но с дождями. На крышах не осталось снега — к ранней весне.

Пасмурно — ночью возможны заморозки.

Солнечный день — год окажется плодородным.

Из южных стран прилетели грачи — к скорому таянию снегов , но дождливому лету.

но дождливому лету. Капель и южный ветер — к хорошей рыбалке.

При плохой погоде начали щебетать воробьи — скоро погода улучшится.

Капель в этот день говорит и о том , что пришла пора для охотников выходить на зайца.

что пришла пора для охотников выходить на зайца. Солнце в кругах — к урожайному году.

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