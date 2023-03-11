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Жизнь

Родительская суббота 11 марта. Что можно и нельзя делать

В этом году родительские субботы Великого поста выпадают на 11, 18, и 25 марта.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Православные христиане будут вспоминать усопших родственников.

Есть традиции, которые складывались на протяжении веков.

В эти дни принято вспоминать усопших родителей, прародителей, родственников, а также знакомых и других, которых уже нет.

Нужно поминать усопших родственников. А если нет возможности побывать в храме, — можно и дома.

Нельзя

  • В родительские субботы запрещается поднимать оброненные кем-то вещи.
  • Не принято заниматься уборкой в доме.
  • Также нежелательно пересаживать растения.

Великий пост — самый строгий в православии. Поскольку в России многие люди в этот период воздерживаются от излишеств в пище,

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