Родительская суббота 11 марта. Что можно и нельзя делать

В этом году родительские субботы Великого поста выпадают на 11, 18, и 25 марта.

Православные христиане будут вспоминать усопших родственников.

Есть традиции, которые складывались на протяжении веков.

В эти дни принято вспоминать усопших родителей, прародителей, родственников, а также знакомых и других, которых уже нет.

Нужно поминать усопших родственников. А если нет возможности побывать в храме, — можно и дома.

Нельзя

В родительские субботы запрещается поднимать оброненные кем-то вещи.

Не принято заниматься уборкой в доме.

Также нежелательно пересаживать растения.

Великий пост — самый строгий в православии. Поскольку в России многие люди в этот период воздерживаются от излишеств в пище,