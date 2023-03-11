Родительская суббота 11 марта. Что можно и нельзя делать

Православные христиане будут вспоминать усопших родственников.
Есть традиции, которые складывались на протяжении веков.
В эти дни принято вспоминать усопших родителей, прародителей, родственников, а также знакомых и других, которых уже нет.
Нужно поминать усопших родственников. А если нет возможности побывать в храме, — можно и дома.
Нельзя
- В родительские субботы запрещается поднимать оброненные кем-то вещи.
- Не принято заниматься уборкой в доме.
- Также нежелательно пересаживать растения.
Великий пост — самый строгий в православии. Поскольку в России многие люди в этот период воздерживаются от излишеств в пище,