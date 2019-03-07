За что преследовали христиан и почему в церкви почитают мучеников

7 марта в церковном календаре — день обретения мощей мучеников во Евгении. В IV веке жители Константинополя нашли место захоронения множества христиан, погибших во время гонений в Римской империи. За что преследовали христиан, почему почитают мучеников и что такое «мощи» — в материале altapress.ru.

Почему в Римской империи преследовали христиан?

В Римской империи существовало несколько требований к религии, пишет foma.ru.

Во-первых, верование должно было быть древним. В сознании людей того времени древность была практически синонимом истинности, достоверности. Во-вторых, религия должна покровительствовать какому-либо народу. И в-третьих, должна быть терпимой к другим верованиям.

Христианство не проходило по требованиям как минимум в том, что совсем не признавало других богов. По мнению историка Гиббона, основным мотивом гонений на христиан была их идея об обладании исключительным религиозным знанием, сообщает ru.wikipedia.org.

Историк Лебедев пишет о том, что христиане считали, что государство не может управлять религиозной жизнью человека. А в Римской империи власть контролировала все сферы жизни людей.

Гонения на христиан в Римской империи начались в 1 веке и закончились только в 313 году, когда новую веру «легализовали».

Церковь. Религия. СС0

Как нашли мощи мучеников во Евгении?

По церковному преданию, в IV веке в Константинополе возле Евгениевых ворот начали происходить исцеления от болезней и другие чудесные события. Жители города решили понять, чем особенно это место, и нашли погребенные тела множества неизвестных мучеников, пишет days.pravoslavie.ru.

Впоследствии на этом месте построили храм. Имена большинства мучеником остались неизвестными. Выяснилось только, что среди них есть мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии

Почему христианская церковь почитает мучеников?

Мученики за веру стали первыми христианскими святыми. Церковь чтит их за то, что они под пытками и угрозой мучительной смерти не отреклись от веры в Бога, пишет foma.in.ua.

После смерти тела мучеников обычно тайно выкупали у стражи и хоронили местные христиане. Естественно, эти захоронения тоже были тайными.

Одни из самых известных христианских мучеников — это сестры Вера, Надежда, Любовь и мать их София, великомученик Георгий Победоносец.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Что такое мощи?

Мощами называют тела святых. Почитание мощей происходит от убеждения, что тело праведника освящено благодатью, как и его душа, уточняет foma.ru.

Вопреки распространенному мнению, останки святых не обязательно должны быть нетленными.