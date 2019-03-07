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Жизнь

За что преследовали христиан и почему в церкви почитают мучеников

7 марта в церковном календаре — день обретения мощей мучеников во Евгении. В IV веке жители Константинополя нашли место захоронения множества христиан, погибших во время гонений в Римской империи. За что преследовали христиан, почему почитают мучеников и что такое «мощи» — в материале altapress.ru.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Почему в Римской империи преследовали христиан?

В Римской империи существовало несколько требований к религии, пишет foma.ru.

Во-первых, верование должно было быть древним. В сознании людей того времени древность была практически синонимом истинности, достоверности. Во-вторых, религия должна покровительствовать какому-либо народу. И в-третьих, должна быть терпимой к другим верованиям.

Христианство не проходило по требованиям как минимум в том, что совсем не признавало других богов. По мнению историка Гиббона, основным мотивом гонений на христиан была их идея об обладании исключительным религиозным знанием, сообщает ru.wikipedia.org.

Историк Лебедев пишет о том, что христиане считали, что государство не может управлять религиозной жизнью человека. А в Римской империи власть контролировала все сферы жизни людей.

Гонения на христиан в Римской империи начались в 1 веке и закончились только в 313 году, когда новую веру «легализовали».

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Как нашли мощи мучеников во Евгении?

По церковному преданию, в IV веке в Константинополе возле Евгениевых ворот начали происходить исцеления от болезней и другие чудесные события. Жители города решили понять, чем особенно это место, и нашли погребенные тела множества неизвестных мучеников, пишет days.pravoslavie.ru.

Впоследствии на этом месте построили храм. Имена большинства мучеником остались неизвестными. Выяснилось только, что среди них есть мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии

Почему христианская церковь почитает мучеников?

Мученики за веру стали первыми христианскими святыми. Церковь чтит их за то, что они под пытками и угрозой мучительной смерти не отреклись от веры в Бога, пишет foma.in.ua.

После смерти тела мучеников обычно тайно выкупали у стражи и хоронили местные христиане. Естественно, эти захоронения тоже были тайными.

Одни из самых известных христианских мучеников — это сестры Вера, Надежда, Любовь и мать их София, великомученик Георгий Победоносец.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Что такое мощи?

Мощами называют тела святых. Почитание мощей происходит от убеждения, что тело праведника освящено благодатью, как и его душа, уточняет foma.ru.

Вопреки распространенному мнению, останки святых не обязательно должны быть нетленными.

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