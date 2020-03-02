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2 марта -3°C

Повод думать о хорошем и обратиться внутрь себя. Как известные жители Алтая относятся к Великому посту

Великий пост — самый строгий в православии — начался 2 марта. Он продлится до 18 апреля. Поскольку в России многие люди в этот период воздерживаются от излишеств в пище, редакция altapress.ru спросила известных жителей Алтая о том, придерживаются ли они поста и как в целом относятся к этой духовной практике.

Великий пост.
Великий пост.
ekaterinburg-eparhia.ru

Повод обратиться внутрь себя

Денис Губин.
Денис Губин.
Юлия Давыдова

Денис Губин,
заместитель председателя правительства Алтайского края:

Любой священнослужитель скажет, что Великий Пост — это не столько про ограничения в еде, сколько повод обратиться внутрь себя и очистить душу от грязных помыслов.

Когда-то я работал во Пскове, где много святых мест. Черные монахи рассказали мне, что пост — это время подумать и очистить сердце. А все лишения с едой и прочим держат именно они за нас грешных. Священнослужители — проводники между Богом и людьми.

К тем, кто соблюдает пост, я отношусь с уважением. Но не понимаю людей, которые кичатся этим фактом. Это, к слову, о гордыне. Духовный пост я соблюдаю каждый день. Стараюсь быть честным перед Богом, собой и другими людьми.

Личный выбор каждого

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Олег Богданов

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Я — коммунист, поэтому не придерживаюсь религии. Хотя могу сказать, что сегодня у коммунистической партии более толерантное отношение к вопросам религии, нежели в советское время. Я с уважением отношусь ко всем верующим и считаю, что это личный выбор каждого человека.

Практику соблюдения постов я быстро прекратил

Олег Боронин.
Олег Боронин.
Анна Зайкова

Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета Первомайского района:

Отношусь к религиозным постам, скажем так, спокойно и нейтрально. Понимаю, что в прошлом все религиозные посты и праздники были сопряжены с календарем сельскохозяйственного цикла. В современных условиях, думаю, невоцерковленному человеку соблюдать пост сложновато. Несколько раз, примерно пятнадцать лет назад, я соблюдал посты. Ничего особенного в связи с этим, в том числе в духовном отношении, я не чувствовал. Но это тяжело психологически давалось моим семейным. Поэтому практику соблюдения постов я быстро прекратил.

В настоящее время ничего не соблюдаю. Да и не считаю, если честно, соблюдение постов, принципиально важным даже для глубоко верующих людей. Полагаю, что это не главное, не ключевое. Есть заповеди, они есть в любой религии и очень схожи. В них и есть, считаю, вся этическая суть веры.

Пост соблюдал не раз

Сергей Тепляков.
Сергей Тепляков.
facebook.com

Сергей Тепляков,
писатель, журналист:

Пост я соблюдал и не раз. На мой взгляд, правильно относиться к посту не только с материалистической точки зрения (попощусь — похудею), но и с духовной, то есть стоять службы, исповедаться, причаститься. Это труднее, чем просто не есть мясо. Буду ли поститься в этом году — еще не знаю.

Традиции заслуживают уважения

Елена Безрукова.
Елена Безрукова.
Анна Зайкова.

Елена Безрукова,
министр культуры Алтайского края:

Я не соблюдаю пост. К традиции и людям, которые придерживаются соответствующих православных канонов в силу своих религиозных убеждений, отношусь с уважением.

Ограничение в излишествах и удовольствиях

Сергей Мансков.
Сергей Мансков.
asu.ru.

Сергей Мансков,
декан ФМКФиП АлтГУ:

Пост в кулинарной его составляющей не соблюдаю, но на весь его период ограничиваю себя в излишествах и удовольствиях. Стараюсь думать о людях только хорошее.

Бывало, что поствовал первую и последнюю неделю, но весь пост — никогда.

У меня пост почти все время

Александра Томашевич.
Александра Томашевич.
Из личного архива.

Александра Томашевич,
президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Я соблюдать пост не буду, так как я вегетарианец — у меня пост почти все время. Но некоторые коллеги будут поститься.

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