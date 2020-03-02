Повод думать о хорошем и обратиться внутрь себя. Как известные жители Алтая относятся к Великому посту

Повод обратиться внутрь себя
Денис Губин.
Юлия Давыдова
Денис Губин,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Любой священнослужитель скажет, что Великий Пост — это не столько про ограничения в еде, сколько повод обратиться внутрь себя и очистить душу от грязных помыслов.
Когда-то я работал во Пскове, где много святых мест. Черные монахи рассказали мне, что пост — это время подумать и очистить сердце. А все лишения с едой и прочим держат именно они за нас грешных. Священнослужители — проводники между Богом и людьми.
К тем, кто соблюдает пост, я отношусь с уважением. Но не понимаю людей, которые кичатся этим фактом. Это, к слову, о гордыне. Духовный пост я соблюдаю каждый день. Стараюсь быть честным перед Богом, собой и другими людьми.
Личный выбор каждого
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:
Я — коммунист, поэтому не придерживаюсь религии. Хотя могу сказать, что сегодня у коммунистической партии более толерантное отношение к вопросам религии, нежели в советское время. Я с уважением отношусь ко всем верующим и считаю, что это личный выбор каждого человека.
Практику соблюдения постов я быстро прекратил
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета Первомайского района:
Отношусь к религиозным постам, скажем так, спокойно и нейтрально. Понимаю, что в прошлом все религиозные посты и праздники были сопряжены с календарем сельскохозяйственного цикла. В современных условиях, думаю, невоцерковленному человеку соблюдать пост сложновато. Несколько раз, примерно пятнадцать лет назад, я соблюдал посты. Ничего особенного в связи с этим, в том числе в духовном отношении, я не чувствовал. Но это тяжело психологически давалось моим семейным. Поэтому практику соблюдения постов я быстро прекратил.
В настоящее время ничего не соблюдаю. Да и не считаю, если честно, соблюдение постов, принципиально важным даже для глубоко верующих людей. Полагаю, что это не главное, не ключевое. Есть заповеди, они есть в любой религии и очень схожи. В них и есть, считаю, вся этическая суть веры.
Пост соблюдал не раз
Сергей Тепляков,
писатель, журналист:
Пост я соблюдал и не раз. На мой взгляд, правильно относиться к посту не только с материалистической точки зрения (попощусь — похудею), но и с духовной, то есть стоять службы, исповедаться, причаститься. Это труднее, чем просто не есть мясо. Буду ли поститься в этом году — еще не знаю.
Традиции заслуживают уважения
Елена Безрукова,
министр культуры Алтайского края:
Я не соблюдаю пост. К традиции и людям, которые придерживаются соответствующих православных канонов в силу своих религиозных убеждений, отношусь с уважением.
Ограничение в излишествах и удовольствиях
Сергей Мансков,
декан ФМКФиП АлтГУ:
Пост в кулинарной его составляющей не соблюдаю, но на весь его период ограничиваю себя в излишествах и удовольствиях. Стараюсь думать о людях только хорошее.
Бывало, что поствовал первую и последнюю неделю, но весь пост — никогда.
У меня пост почти все время
Александра Томашевич,
президент Алтайской региональной ассоциации туризма:
Я соблюдать пост не буду, так как я вегетарианец — у меня пост почти все время. Но некоторые коллеги будут поститься.