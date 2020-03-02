Повод думать о хорошем и обратиться внутрь себя. Как известные жители Алтая относятся к Великому посту

Великий пост — самый строгий в православии — начался 2 марта. Он продлится до 18 апреля. Поскольку в России многие люди в этот период воздерживаются от излишеств в пище, редакция altapress.ru спросила известных жителей Алтая о том, придерживаются ли они поста и как в целом относятся к этой духовной практике.

Повод обратиться внутрь себя

Денис Губин. Юлия Давыдова

Денис Губин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Любой священнослужитель скажет, что Великий Пост — это не столько про ограничения в еде, сколько повод обратиться внутрь себя и очистить душу от грязных помыслов. Когда-то я работал во Пскове, где много святых мест. Черные монахи рассказали мне, что пост — это время подумать и очистить сердце. А все лишения с едой и прочим держат именно они за нас грешных. Священнослужители — проводники между Богом и людьми. К тем, кто соблюдает пост, я отношусь с уважением. Но не понимаю людей, которые кичатся этим фактом. Это, к слову, о гордыне. Духовный пост я соблюдаю каждый день. Стараюсь быть честным перед Богом, собой и другими людьми.

Личный выбор каждого

Мария Прусакова. Олег Богданов

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Я — коммунист, поэтому не придерживаюсь религии. Хотя могу сказать, что сегодня у коммунистической партии более толерантное отношение к вопросам религии, нежели в советское время. Я с уважением отношусь ко всем верующим и считаю, что это личный выбор каждого человека.

Практику соблюдения постов я быстро прекратил

Олег Боронин. Анна Зайкова

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета Первомайского района:

Отношусь к религиозным постам, скажем так, спокойно и нейтрально. Понимаю, что в прошлом все религиозные посты и праздники были сопряжены с календарем сельскохозяйственного цикла. В современных условиях, думаю, невоцерковленному человеку соблюдать пост сложновато. Несколько раз, примерно пятнадцать лет назад, я соблюдал посты. Ничего особенного в связи с этим, в том числе в духовном отношении, я не чувствовал. Но это тяжело психологически давалось моим семейным. Поэтому практику соблюдения постов я быстро прекратил. В настоящее время ничего не соблюдаю. Да и не считаю, если честно, соблюдение постов, принципиально важным даже для глубоко верующих людей. Полагаю, что это не главное, не ключевое. Есть заповеди, они есть в любой религии и очень схожи. В них и есть, считаю, вся этическая суть веры.

Пост соблюдал не раз

Сергей Тепляков. facebook.com

Сергей Тепляков,

писатель , журналист:

Пост я соблюдал и не раз. На мой взгляд, правильно относиться к посту не только с материалистической точки зрения (попощусь — похудею), но и с духовной, то есть стоять службы, исповедаться, причаститься. Это труднее, чем просто не есть мясо. Буду ли поститься в этом году — еще не знаю.

Традиции заслуживают уважения

Елена Безрукова. Анна Зайкова.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Я не соблюдаю пост. К традиции и людям, которые придерживаются соответствующих православных канонов в силу своих религиозных убеждений, отношусь с уважением.

Ограничение в излишествах и удовольствиях

Сергей Мансков. asu.ru.

Сергей Мансков,

декан ФМКФиП АлтГУ:

Пост в кулинарной его составляющей не соблюдаю, но на весь его период ограничиваю себя в излишествах и удовольствиях. Стараюсь думать о людях только хорошее. Бывало, что поствовал первую и последнюю неделю, но весь пост — никогда.

У меня пост почти все время

Александра Томашевич. Из личного архива.

Александра Томашевич,

президент Алтайской региональной ассоциации туризма: