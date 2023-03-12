Традиции и приметы Прокопия перезимнего. Что нельзя делать 12 марта

Традиции Прокопия перезимнего
Люди верили, что святой Прокоп прогоняет засидевшуюся зиму и приглашает весну вступить в законные права. Дорогорушителем же его прозвали за то, что он «рушил дороги» — талые воды размывали все пути и превращали их в бездорожье.
Перед тем как выехать со двора, крестьяне «слушали» дорогу — проверяли надежная ли она. Если она бурлила от большо количества воды, то от поездки отказывались. А если слегка звенела от капель, то спокойно ехали.
Также прислушивались к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если же чувствуется беспокойство, то случится неприятность.
Что нельзя делать 12 марта?
- В этот день лучше воздержаться от дальней поездки.
- В дороге нельзя шуметь, громко смеяться и петь песни.
- Нельзя звать гостей — они могут нарушить семейное благополучие.
- Не рекомендуется ругаться и ссориться с близкими — можно навлечь большой конфликт.
- Не стоит после заката смотреть в окно — иначе придет нечистая сила.
Приметы Прокопия перезимнего
- Грачи и галки сидят на дороге — к ненастной погоде.
- Вороны купаются в лужах — к тёплой погоде.
- Дождь — к половодью.
- Луна красноватого оттенка — будет тепло, но дождливо.
- Заболеть в этот день — лечение будет долгим.