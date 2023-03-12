Традиции и приметы Прокопия перезимнего. Что нельзя делать 12 марта

В Древней Руси 12 марта отмечали день Прокопия перезимнего или Дорогорушителя. Православная церковь вспоминает преподобного Прокопия Декаполита. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 12 марта.

Традиции Прокопия перезимнего

Люди верили, что святой Прокоп прогоняет засидевшуюся зиму и приглашает весну вступить в законные права. Дорогорушителем же его прозвали за то, что он «рушил дороги» — талые воды размывали все пути и превращали их в бездорожье.

Перед тем как выехать со двора, крестьяне «слушали» дорогу — проверяли надежная ли она. Если она бурлила от большо количества воды, то от поездки отказывались. А если слегка звенела от капель, то спокойно ехали.

Также прислушивались к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если же чувствуется беспокойство, то случится неприятность.

Мартовская оттепель в Барнауле. Анна Зайкова

Что нельзя делать 12 марта?

В этот день лучше воздержаться от дальней поездки.

В дороге нельзя шуметь , громко смеяться и петь песни.

громко смеяться и петь песни. Нельзя звать гостей — они могут нарушить семейное благополучие.

Не рекомендуется ругаться и ссориться с близкими — можно навлечь большой конфликт.

Не стоит после заката смотреть в окно — иначе придет нечистая сила.

Запертое окно СС0

Приметы Прокопия перезимнего