Что нельзя делать на Ветроноса. Приметы и традиции 15 марта

Традиции в день Ветроноса
В этот день продолжают заниматься посевами и рассадой. Особое внимание огородникам стоит обратить на помидоры, перец, лук, баклажаны и сельдерей.
Чтобы наладить быт и благополучие в доме, стоит, не торгуясь (или даже переплатив), купить герань с красными цветами.
Растение нужно поставить на подоконник, лучше с восточной стороны. Такой цветок считают подарком для домового, который будет ухаживать за хозяйством, помогать домочадцам, сохранит хорошую атмосферу и уют в жилище.
А вот другие цветы, кроме герани, покупать 15 марта нельзя- не приживутся и будут создавать неблагоприятную атмосферу.
На Федота Ветроноса также нужно приготовить кашу с медом — для крепкого здоровья.
Что запрещено делать 15 марта
- Не стоит быть долгое время на ветру — может «надуть» болезнь.
- Нельзя поднимать на улице деньги — к разорению. Если все же подняли деньги, их не стоит тратить, а отдать бедным и нуждающимся.
- Беременным нельзя обнимать чужих детей — ребенок родится беспокойный.
- Нельзя штопать носки и пришивать пуговицы — в первом случае можно зашить хорошую дорогу, а во втором — пришить к себе проблемы и неурядицы.
- Не рекомендуется заниматься любым шитьем, вязанием и другими рукоделием.
- Нельзя покупать одежду — быстро придет в негодность.
Народные приметы на Ветроноса
- Теплый ветер — лето окажется теплым.
- Холодный ветер — лето будет холодным.
- Вместе с ветром пришел дождь — лето предстоит дождливым.
- Ветер или метель — травы долго не будет.
- Длинные сосульки — к затяжной весне.
- Какая в этот день погода, таким будет и июль.
- Снег — ненастье затянется.
- Дождь — к мокрому лету.
- Птицы разыгрались — к ветреной погоде.