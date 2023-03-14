Не стройте планы и не делайте крупные покупки. Приметы и традиции 14 марта

14 марта — народный праздник Авдотья Плющиха, Весновка или Евдокия Свистунья и церковный день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.

Традиции в день Плющихи

По старому стилю сегодня было 1 марта, то есть начало весны. В этот день молятся о здоровье и семейном счастье.

Можно покупать одежду и обувь — покупки окажутся удачными, вещи будут носиться долго.

Раньше, чтобы закрыть дорогу в дом нечистой силе, нужно было помыть порог у входной двери, при этом в воду добавив несколько капель святой воды.

Хозяйки приступали к выпечке в форме птиц, ласточек и жаворонков. Угощения раздавали детям, которые привязывали их за ниточки и подбрасывали в небо.

Считали, что такой ритуал призывает птиц вернуться из южных стран и привести с собой весну.

Для этой же цели девушки исполняли специальные песни, которые назывались веснянками или закличками весны.

Стоит посадить в этот день рассаду — данная культура будет крепкой и урожайной. Особенно день благоприятен для посадки капустной рассады, причем делали это до восхода солнца.

Капель. Весна. unsplash.com

Что запрещено делать 14 марта

Нельзя строить планы — все задуманное не осуществится , постоянно будет что-то мешать. Лучше даже не думать ни о чем важном.

постоянно будет что-то мешать. Лучше даже не думать ни о чем важном. Нельзя делать крупные покупки ( квартира , машина , бытовая техника , электроника) — не прослужит долго.

квартира машина бытовая техника электроника) — не прослужит долго. Нельзя отказывать в помощи , в милостыне. По старинным поверьям , на жадного человека , который не стал помогать просящему , перейдут грехи умерших родственников.

в милостыне. По старинным поверьям на жадного человека который не стал помогать просящему перейдут грехи умерших родственников. Если вы сделали добрый поступок , нельзя им хвастаться — типун выскочит на языке.

нельзя им хвастаться — типун выскочит на языке. Не рекомендуется выходить из дома после захода солнца — к неприятностям. А если все-таки придется выйти , то с амулетом.

то с амулетом. Нельзя убирать изморозь и морозные узоры со стекол окна — нечисть будет заглядывать внутрь жилища.

Нельзя обижать ласточек , ловить , ругать их , разрушать ласточкины гнезда — к большому несчастью.

Зима. Капель. unsplash.com

Народные приметы на Плющиху

Теплый ветер дует — к мокрому лету.

Хорошая и солнечная погода — таким окажется и лето.

Снег пошел — к урожайному году.

Грачи прилетели — снег растает уже скоро , но лето предстоит дождливое.

но лето предстоит дождливое. Метель — год холодным будет.

Холодный день — к поздней весне.

Капель — к жаркому лету.

Ветки у можжевельника выпрямились — к хорошей , сухой и теплой погоде.

сухой и теплой погоде. Вороны раскричались — к потеплению.

Источник.