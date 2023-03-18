18 марта
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Жизнь

Что нельзя делать в Родительскую субботу. Приметы и традиции 18 марта

18 марта — народный праздник Конон Огородник и церковная Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Традиции Конона Огородника

По названию ясно, что день связан с огородом и культурными растениями. В это время сажать в открытый грунт ещё очень рано, так как не успела прогреться до нужной температуры земля. Однако время для огородников уже достаточно активное.

Начинают замачивать и подготавливать семена. Также пора приступать к перекопке огорода и внесению удобрений, чтобы ко времени посадки земля была рыхлой, мягкой и плодородной. Интересно, что в старину было принято копать огород на Конона в любую погоду, будь то тепло, снег или дождь.

Также интересен один старинный обряд, при помощи которого огородники пытались оградить посевы от засухи, мошки и червей. Для этих целей на огороде в земле выкапывали три лунки, после чего их закапывали с такими словами: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».

В день Конона стоит помянуть тех, кто умер или погиб неестественной смертью. Также молятся за тех, кто пропал без вести, чтобы они нашлись живыми.

Если у вас с кем-то ссора, недопонимание, были испорчены родственные или дружеские связи, сделайте первый шаг к примирению, попросите прощения — налаживание отношений пройдёт благополучно.

Росток, рассада.
Росток, рассада.
СС0

Что нельзя делать 18 марта

  • На ужин нельзя звать гостей. Вечером сесть за стол нужно только в кругу семьи.
  • Семейным людям сегодня нельзя разбивать куриные яйца ножом — к ссоре супругов из-за детей.
  • Нельзя работать с деревом. По народным приметам, кто на Конона работает с деревом, в скором времени может потерять одного из своих родственников.
  • Нельзя брать в руки грабли и вилы — летом все посадки побьет градом.
  • Нельзя отправляться за покупками, делать крупные приобретения — покупка будет неудачной.
  • Нельзя пользоваться чужой косметикой — забрать на себя беды хозяйки.
  • Нельзя разводить сплетни и говорить неправду о ком-либо — сначала нападёт икота, которая в последующем может перерасти в заикание.
  • Нельзя принуждать себя к какому-либо труду — к болезни.
Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Народные приметы 18 марта

  • Солнечный день — летом не будет града.
  • Утренние морозы с этого дня становятся слабыми. Также считается, что после этого праздника утренних заморозков должно случиться ещё сорок.
  • Теплая погода — к теплому лету.
  • Луна в синем мареве — к ненастью.
  • Трясогузки прилетели — весна будет ранней и солнечной.
  • Много мышей как в доме, так и на полях — к неурожайному году.

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