Что нельзя делать в Родительскую субботу. Приметы и традиции 18 марта

Традиции Конона Огородника

По названию ясно, что день связан с огородом и культурными растениями. В это время сажать в открытый грунт ещё очень рано, так как не успела прогреться до нужной температуры земля. Однако время для огородников уже достаточно активное.

Начинают замачивать и подготавливать семена. Также пора приступать к перекопке огорода и внесению удобрений, чтобы ко времени посадки земля была рыхлой, мягкой и плодородной. Интересно, что в старину было принято копать огород на Конона в любую погоду, будь то тепло, снег или дождь.

Также интересен один старинный обряд, при помощи которого огородники пытались оградить посевы от засухи, мошки и червей. Для этих целей на огороде в земле выкапывали три лунки, после чего их закапывали с такими словами: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».

В день Конона стоит помянуть тех, кто умер или погиб неестественной смертью. Также молятся за тех, кто пропал без вести, чтобы они нашлись живыми.

Если у вас с кем-то ссора, недопонимание, были испорчены родственные или дружеские связи, сделайте первый шаг к примирению, попросите прощения — налаживание отношений пройдёт благополучно.

Росток , рассада. СС0

Что нельзя делать 18 марта

На ужин нельзя звать гостей. Вечером сесть за стол нужно только в кругу семьи.

Семейным людям сегодня нельзя разбивать куриные яйца ножом — к ссоре супругов из-за детей.

Нельзя работать с деревом. По народным приметам , кто на Конона работает с деревом , в скором времени может потерять одного из своих родственников.

кто на Конона работает с деревом в скором времени может потерять одного из своих родственников. Нельзя брать в руки грабли и вилы — летом все посадки побьет градом.

Нельзя отправляться за покупками , делать крупные приобретения — покупка будет неудачной.

делать крупные приобретения — покупка будет неудачной. Нельзя пользоваться чужой косметикой — забрать на себя беды хозяйки.

Нельзя разводить сплетни и говорить неправду о ком-либо — сначала нападёт икота , которая в последующем может перерасти в заикание.

которая в последующем может перерасти в заикание. Нельзя принуждать себя к какому-либо труду — к болезни.

Цветение. Весна. СС0

Народные приметы 18 марта

Солнечный день — летом не будет града.

Утренние морозы с этого дня становятся слабыми. Также считается , что после этого праздника утренних заморозков должно случиться ещё сорок.

что после этого праздника утренних заморозков должно случиться ещё сорок. Теплая погода — к теплому лету.

Луна в синем мареве — к ненастью.

Трясогузки прилетели — весна будет ранней и солнечной.

Много мышей как в доме , так и на полях — к неурожайному году.

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