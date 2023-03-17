Что означает погода в день Герасима Грачевника. Запреты и традиции 17 марта

17 марта — народный праздник Герасим Грачевник и церковный день памяти преподобного Герасима Иорданского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции Герасима Грачевника

Считалось, что в этот день с юга прилетают грачи.

Если грачи прилетели и сразу приступили к починке своих гнезд, то весна придет скоро и будет теплой. А также через три дня надо приступать к работам в поле.

Если же грачи прилетели, но не спешат садиться на гнезда, то стабильного весеннего потепления придется подождать.

На Герасима Грачевника женщины пекут специальные изделия из теста, придавая им форму птичек или грачей. Такими печеньями угощают детей, чтобы они были крепкими и здоровыми, а весна пришла как можно скорее.

В этот день усмиряли Кикимору (домашний дух, супруга Домового). Если она в доме шалит — регулярно что-то разбивается, рассыпается соль, ломаются вещи — хозяйке нужно хорошо прибраться в доме. Также считалось, что усмирить беспокойного духа поможет полынь или подметание дома веником из полыни.

По поверьям, тот, кто рано утром увидел грача, будет весь год счастлив и во всем ему будет сопутствовать удача.

Грач. Алексей Эбель в vk.com/nature_of_altai

Что нельзя делать 17 марта

Старую обувь не следует держать в доме — в ней может прятаться нечистая сила.

Нельзя надевать новую обувь — будет болеть шея.

Нельзя делать покупки — будут неудачными.

Плохой день для посещения стоматолога — лечение может оказаться неудачным.

Нельзя отправляться в дальний путь или путешествие — к неприятностям в пути.

Если послышался гром , прислушиваться к нему нельзя , нужно постараться закрыть уши — к бедам.

прислушиваться к нему нельзя нужно постараться закрыть уши — к бедам. Нельзя обижать грачей и всех остальных птиц. Нельзя на них кричать , кидаться , разорять их гнезда — в этом году счастья не видать.

кидаться разорять их гнезда — в этом году счастья не видать. Нельзя грустить , тосковать , вспоминать неприятности из прошлого — тоска крепко проникнет в душу.

тосковать вспоминать неприятности из прошлого — тоска крепко проникнет в душу. Нельзя признаваться в любви — к безответным чувствам.

Нельзя обижать кошек , кричать на них , ругать , гонять и прогонять — к семейным проблемам и неурядицам.

кричать на них ругать гонять и прогонять — к семейным проблемам и неурядицам. Нельзя красить губы и есть красящие продукты такие продукты — все сказанное не будет услышано окружающими , планы не сбудутся.

Тучи. Михаил Хаустов

Народные приметы на Грачевника

Грачи играют — день будет теплый , солнечный , без осадков.

солнечный без осадков. Грачи раскричались — перед дождём.

Грач сидит на черной кочке — будет половодье.

Солнечная погода — к урожаю лесных ягод.

Грачи прилетели раньше этого дня — к неплодородному году.

Грачи прилетели в этот день или позже — год окажется урожайным.

Увидеть в этот день грача — к прибыли , финансовому благополучию.

финансовому благополучию. Какая погода сегодня , такой будет и зима.

такой будет и зима. Перелётные птицы срываются с насиженных мест , кружат рядом , перелетают на другие места — погода переменится к худшему.

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