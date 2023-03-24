Традиции в праздник Сороки
Считали, что 23 марта начинается сокодвижение в березах, начинают готовиться к сбору березового сока. Однако именно в этот день идти на сбор еще нельзя.
По приметам, прилетают зяблики и чибисы, а кукушка впервые подает голос. В связи с этим существует особый ритуал. Если сегодня услышать кукушку, нужно брякнуть деньгами, позвенеть мелочью — чтобы деньги водились.
23 марта можно начинать работы работы в саду, если позволяет покров. Можно приступать к перекопке огорода и сада, внесению удобрений, первым посадкам.
Женщинам в этот день поплакать — хорошая примета, особенно на природе или при куковании кукушки. Поплакав сегодня, весь оставшийся год слез будет мало. Особенно это полезно свободным девушкам и женщинам, которые хотят встретить своего суженого, побыстрее выйти замуж.
Что нельзя делать 22 марта
- Если услышали кукушку, нельзя во время ее кукования разговаривать.
- Нельзя спрашивать у кукушки: «Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?» — к болезни.
- Мамам нельзя оставлять ребенка у родственников или друзей — может вырасти капризным.
- Нельзя ругаться с родителями — конфликт может оказаться очень острым, ссора затяжной, помириться долго не удастся.
- Не рекомендуется желать здоровья или говорить слово приветствия «Здравствуйте!». Таким образом можно не пожелать здоровья, а наоборот — забрать его.
- Нельзя у кошки забирать котят даже для того, чтобы поиграть или покормить — к проблемам с родственниками.
- Нельзя выбрасывать птичьи потроха — к болезни.
- Нельзя продавать и покупать яйца — могут оказаться испорченными.
Народные приметы на праздник Сороки
- Ночью иней — днем снега не будет.
- Тёплый день — к теплому лету.
- Вороны много и громко каркают — перед непогодой.
- У пойманных карасей нет икры — высокой воды в мае не будет.
- Грачи высоко летают — перед дождем.
- Жаворонки прилетели — к потеплению.
- Ещё не прилетели утки и грачи — к продолжительным холодам.
- Вороны сидят на верхушках деревьев — к теплу.
- Вороны сидят на земле — к похолоданию.
- Птицы строят гнезда в тени — лето будет жарким; если на солнечной стороне — холодным.
- Кукушки прилетели и стали куковать раньше, чем листья распустились — год предстоит неурожайный.
- Гуси высоко летят — к половодью.
- Прилетевшую с юга ласточку увидеть — к счастью.