24 марта — праздник Ефимов день и церковный день памяти святителя Евфимия Новгородского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции в праздник Сороки

Считали, что 23 марта начинается сокодвижение в березах, начинают готовиться к сбору березового сока. Однако именно в этот день идти на сбор еще нельзя.

По приметам, прилетают зяблики и чибисы, а кукушка впервые подает голос. В связи с этим существует особый ритуал. Если сегодня услышать кукушку, нужно брякнуть деньгами, позвенеть мелочью — чтобы деньги водились.

23 марта можно начинать работы работы в саду, если позволяет покров. Можно приступать к перекопке огорода и сада, внесению удобрений, первым посадкам.

Женщинам в этот день поплакать — хорошая примета, особенно на природе или при куковании кукушки. Поплакав сегодня, весь оставшийся год слез будет мало. Особенно это полезно свободным девушкам и женщинам, которые хотят встретить своего суженого, побыстрее выйти замуж.

Весна. unsplash.com

Что нельзя делать 22 марта

Если услышали кукушку , нельзя во время ее кукования разговаривать.

нельзя во время ее кукования разговаривать. Нельзя спрашивать у кукушки: «Кукушка-кукушка , сколько мне жить осталось?» — к болезни.

сколько мне жить осталось?» — к болезни. Мамам нельзя оставлять ребенка у родственников или друзей — может вырасти капризным.

Нельзя ругаться с родителями — конфликт может оказаться очень острым , ссора затяжной , помириться долго не удастся.

ссора затяжной помириться долго не удастся. Не рекомендуется желать здоровья или говорить слово приветствия «Здравствуйте!». Таким образом можно не пожелать здоровья , а наоборот — забрать его.

а наоборот — забрать его. Нельзя у кошки забирать котят даже для того , чтобы поиграть или покормить — к проблемам с родственниками.

чтобы поиграть или покормить — к проблемам с родственниками. Нельзя выбрасывать птичьи потроха — к болезни.

Нельзя продавать и покупать яйца — могут оказаться испорченными.

Птица. unsplash.com

Народные приметы на праздник Сороки

Ночью иней — днем снега не будет.

Тёплый день — к теплому лету.

Вороны много и громко каркают — перед непогодой.

У пойманных карасей нет икры — высокой воды в мае не будет.

Грачи высоко летают — перед дождем.

Жаворонки прилетели — к потеплению.

Ещё не прилетели утки и грачи — к продолжительным холодам.

Вороны сидят на верхушках деревьев — к теплу.

Вороны сидят на земле — к похолоданию.

Птицы строят гнезда в тени — лето будет жарким; если на солнечной стороне — холодным.

Кукушки прилетели и стали куковать раньше , чем листья распустились — год предстоит неурожайный.

чем листья распустились — год предстоит неурожайный. Гуси высоко летят — к половодью.

Прилетевшую с юга ласточку увидеть — к счастью.

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