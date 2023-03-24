24 марта
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Жизнь

Народные приметы в Ефимов день. Что можно и нельзя делать 24 марта

24 марта — праздник Ефимов день и церковный день памяти святителя Евфимия Новгородского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Кукушка, птица, природа.
Кукушка, птица, природа.
pixabay.com

Традиции в праздник Сороки

Считали, что 23 марта начинается сокодвижение в березах, начинают готовиться к сбору березового сока. Однако именно в этот день идти на сбор еще нельзя.

По приметам, прилетают зяблики и чибисы, а кукушка впервые подает голос. В связи с этим существует особый ритуал. Если сегодня услышать кукушку, нужно брякнуть деньгами, позвенеть мелочью — чтобы деньги водились.

23 марта можно начинать работы работы в саду, если позволяет покров. Можно приступать к перекопке огорода и сада, внесению удобрений, первым посадкам.

Женщинам в этот день поплакать — хорошая примета, особенно на природе или при куковании кукушки. Поплакав сегодня, весь оставшийся год слез будет мало. Особенно это полезно свободным девушкам и женщинам, которые хотят встретить своего суженого, побыстрее выйти замуж.

Весна.
Весна.
unsplash.com

Что нельзя делать 22 марта

  • Если услышали кукушку, нельзя во время ее кукования разговаривать.
  • Нельзя спрашивать у кукушки: «Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?» — к болезни.
  • Мамам нельзя оставлять ребенка у родственников или друзей — может вырасти капризным.
  • Нельзя ругаться с родителями — конфликт может оказаться очень острым, ссора затяжной, помириться долго не удастся.
  • Не рекомендуется желать здоровья или говорить слово приветствия «Здравствуйте!». Таким образом можно не пожелать здоровья, а наоборот — забрать его.
  • Нельзя у кошки забирать котят даже для того, чтобы поиграть или покормить — к проблемам с родственниками.
  • Нельзя выбрасывать птичьи потроха — к болезни.
  • Нельзя продавать и покупать яйца — могут оказаться испорченными.
Птица.
Птица.
unsplash.com

Народные приметы на праздник Сороки

  • Ночью иней — днем снега не будет.
  • Тёплый день — к теплому лету.
  • Вороны много и громко каркают — перед непогодой.
  • У пойманных карасей нет икры — высокой воды в мае не будет.
  • Грачи высоко летают — перед дождем.
  • Жаворонки прилетели — к потеплению.
  • Ещё не прилетели утки и грачи — к продолжительным холодам.
  • Вороны сидят на верхушках деревьев — к теплу.
  • Вороны сидят на земле — к похолоданию.
  • Птицы строят гнезда в тени — лето будет жарким; если на солнечной стороне — холодным.
  • Кукушки прилетели и стали куковать раньше, чем листья распустились — год предстоит неурожайный.
  • Гуси высоко летят — к половодью.
  • Прилетевшую с юга ласточку увидеть — к счастью.

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