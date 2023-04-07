7 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Благовещение. Что можно и нельзя делать 7 апреля

7 апреля — церковный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Традиции на Благовещение

В народной традиции Благовещение также имеет и другое название — Бабий праздник. В этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о скором рождении Сына Божия Иисуса Христа.

Девушки и женщины 7 апреля молятся о рождении ребенка, излечении от бесплодия, о здоровье для детей.

В старину на этот день существовал обычай — выкупать у продавцов птиц и выпускать их на волю. Это считалось проявлением любви и заботы ко всему живому и способом донести до Бога свои просьбы и молитвы. Якобы выпущенная на волю пташка расскажет Богу о желаниях своего освободителя.

В канун праздника или в само Благовещение разводили во дворе костер, обходили трижды свой дом с молитвой. На огне сжигали соломенные постели, старые вещи, прыгали через него и окуривали дымом одежду. Такие традиции служили для изгнания злых духов и болезней.

Милостыню подать, помочь нищим и нуждающимся — к достатку.

Накануне праздника и в само Благовещение освящают семена в Церкви. Считается, что в это время Бог благословляет землю и растения. Освящённые семена должны дать по-настоящему богатый урожай.

Собирают золу из печи, чтобы в последующем посыпать или удобрить те растения, которые плохо растут или увядают.

Богородица.
Богородица.
unsplash.com

Что нельзя делать в Благовещение

  • Нельзя работать. Имеется в виду тяжелый физический труд, однако обычно 7 апреля даже не занимаются рукоделием. Если работать на Благовещение, то весь год придётся провести в тяжелом, но бесполезном труде. Разрешается только приготовление блюд для семьи и гостей.
  • Нельзя начинать новые дела, давать старт новым проектам — окажутся провальными.
  • Благовещение выпадает на Великий пост. Запрещается есть блюда животного происхождения, но все же пост ослабляется — можно рыбу.
  • Нельзя сажать растения — не приживутся.
  • Нельзя рассказывать о своих планах, задумках и идеях, хвалиться своими победами, в том числе и что касается любви — ничего из задуманного не получится.
  • Нельзя устраивать шопинг, делать крупные покупки — приобретения окажутся неудачными.
  • Нельзя в дом приглашать посторонних девушек и женщин, а вот если в доме собираются все члены семьи — это хорошая примета, к удаче и благополучию.
  • Нельзя стричься, краситься, делать прически — красоту можно потерять.
  • Нельзя ругаться, лгать, разводить сплетни, задумывать недоброе, мстить или продумывать план мести.
  • Нельзя грустить, тосковать — весь год в таком ключе пройдет.
  • В этот праздник нельзя танцевать, много смеяться, устраивать шумные и веселые посиделки — год пройдет в печали и слезах.
  • Не рекомендуется ходить в гости к малознакомым людям или приглашать их в свой дом — благополучие можно отдать.
  • Нельзя брать в долг или давать в долг — отдать свою удачу и притянуть неудачи.
  • Нельзя выносить мусор — вынести счастье.
Церковь. Религия. Витраж
Церковь. Религия. Витраж
СС0

Народные приметы 7 апреля

  • Первые грибы появились на возвышенностях — к дождливому лету.
  • Грибы растут в ложбинках и ямах — лето сухое.
  • Нет облаков и яркое солнце — летом частыми будут грозы.
  • У березы появились первые листочки — к солнечному лету.
  • Дождь — хорошая примета для рыбаков, весь год рыба будет хорошо ловиться.
  • Ещё не прилетели ласточки — к холодной весне.
  • Дождь пошёл — лето предстоит дождливое, много грибов.
  • Холодный ветер — лето будет холодным.
  • Тёплый ветер предвещает теплое лето.
  • Тепло — осень окажется морозной.
  • К этому времени не сошел снег — осень окажется теплой.
  • Утром туман стоит — к большому разливу.
  • Первую ласточку или аиста увидеть — удача будет сопровождать весь год.
  • Какая погода в этот день, такая будет и на Пасху.

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