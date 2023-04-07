Традиции на Благовещение

В народной традиции Благовещение также имеет и другое название — Бабий праздник. В этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о скором рождении Сына Божия Иисуса Христа.

Девушки и женщины 7 апреля молятся о рождении ребенка, излечении от бесплодия, о здоровье для детей.

В старину на этот день существовал обычай — выкупать у продавцов птиц и выпускать их на волю. Это считалось проявлением любви и заботы ко всему живому и способом донести до Бога свои просьбы и молитвы. Якобы выпущенная на волю пташка расскажет Богу о желаниях своего освободителя.

В канун праздника или в само Благовещение разводили во дворе костер, обходили трижды свой дом с молитвой. На огне сжигали соломенные постели, старые вещи, прыгали через него и окуривали дымом одежду. Такие традиции служили для изгнания злых духов и болезней.

Милостыню подать, помочь нищим и нуждающимся — к достатку.

Накануне праздника и в само Благовещение освящают семена в Церкви. Считается, что в это время Бог благословляет землю и растения. Освящённые семена должны дать по-настоящему богатый урожай.

Собирают золу из печи, чтобы в последующем посыпать или удобрить те растения, которые плохо растут или увядают.

Богородица. unsplash.com

Что нельзя делать в Благовещение

Нельзя работать. Имеется в виду тяжелый физический труд , однако обычно 7 апреля даже не занимаются рукоделием. Если работать на Благовещение , то весь год придётся провести в тяжелом , но бесполезном труде. Разрешается только приготовление блюд для семьи и гостей.

однако обычно 7 апреля даже не занимаются рукоделием. Если работать на Благовещение то весь год придётся провести в тяжелом но бесполезном труде. Разрешается только приготовление блюд для семьи и гостей. Нельзя начинать новые дела , давать старт новым проектам — окажутся провальными.

давать старт новым проектам — окажутся провальными. Благовещение выпадает на Великий пост. Запрещается есть блюда животного происхождения , но все же пост ослабляется — можно рыбу.

но все же пост ослабляется — можно рыбу. Нельзя сажать растения — не приживутся.

Нельзя рассказывать о своих планах , задумках и идеях , хвалиться своими победами , в том числе и что касается любви — ничего из задуманного не получится.

задумках и идеях хвалиться своими победами в том числе и что касается любви — ничего из задуманного не получится. Нельзя устраивать шопинг , делать крупные покупки — приобретения окажутся неудачными.

делать крупные покупки — приобретения окажутся неудачными. Нельзя в дом приглашать посторонних девушек и женщин , а вот если в доме собираются все члены семьи — это хорошая примета , к удаче и благополучию.

а вот если в доме собираются все члены семьи — это хорошая примета к удаче и благополучию. Нельзя стричься , краситься , делать прически — красоту можно потерять.

краситься делать прически — красоту можно потерять. Нельзя ругаться , лгать , разводить сплетни , задумывать недоброе , мстить или продумывать план мести.

лгать разводить сплетни задумывать недоброе мстить или продумывать план мести. Нельзя грустить , тосковать — весь год в таком ключе пройдет.

тосковать — весь год в таком ключе пройдет. В этот праздник нельзя танцевать , много смеяться , устраивать шумные и веселые посиделки — год пройдет в печали и слезах.

много смеяться устраивать шумные и веселые посиделки — год пройдет в печали и слезах. Не рекомендуется ходить в гости к малознакомым людям или приглашать их в свой дом — благополучие можно отдать.

Нельзя брать в долг или давать в долг — отдать свою удачу и притянуть неудачи.

Нельзя выносить мусор — вынести счастье.

Церковь. Религия. Витраж СС0

Народные приметы 7 апреля

Первые грибы появились на возвышенностях — к дождливому лету.

Грибы растут в ложбинках и ямах — лето сухое.

Нет облаков и яркое солнце — летом частыми будут грозы.

У березы появились первые листочки — к солнечному лету.

Дождь — хорошая примета для рыбаков , весь год рыба будет хорошо ловиться.

весь год рыба будет хорошо ловиться. Ещё не прилетели ласточки — к холодной весне.

Дождь пошёл — лето предстоит дождливое , много грибов.

много грибов. Холодный ветер — лето будет холодным.

Тёплый ветер предвещает теплое лето.

Тепло — осень окажется морозной.

К этому времени не сошел снег — осень окажется теплой.

Утром туман стоит — к большому разливу.

Первую ласточку или аиста увидеть — удача будет сопровождать весь год.

Какая погода в этот день , такая будет и на Пасху.

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