Народные приметы на Дарью Грязную. Как сохранить хорошее настроение 1 апреля

1 апреля — народный праздник Дарья Грязная и церковное празднование иконы Божией Матери Умиление Смоленская. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru .

Традиции на Дарью Грязную

Православная церковь отмечает день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии. В народной традиции Дарью назвали Грязной, потому что в это время активно тает снег, разливаются реки, наступает половодье, дороги оказываются разбиты.

Однако 1 апреля было принято выглядеть красиво, опрятно и чисто - раньше верили, что Дарья помечала людей с плохими помыслами, и узнать их можно было по грязной, неопрятной одежде.

Святой Дарье молятся, просят любви, а также удачи для членов семьи, дорогих вам людей.

Было принято белить холсты. Если с утра наблюдался мороз, холсты выносили на снег, чтобы они стали мягче.

Еще одно поверье, дошедшее до нас, - 1 апреля просыпается Домовой. После долгого сна он может быть немного зол, шумит, бьет посуду, рассыпает муку, пугает животных и людей.

Чтобы задобрить Домового, люди приносили ему угощения, ставили в укромном углу (за печкой или на кухне) блюдечко с молоком, кусок хлеба, пирога, каравая, конфеты.. А вот если забыть о Домовом, он может часто проказничать и вредить домочадцам.

1 апреля принято разыгрывать людей, шутить, веселиться. Считалось, чем больше человек обманешь в этот день, тем меньше обманывать будут вас самих.

Смайлик. 1 апреля. unsplash.com

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя грустить, унывать, быть в плохом настроении — Домовой может из дома уйти, жилище окажется незащищенным.

Женщинам нельзя оглядываться на женские голоса на улице — весь год пройдет без внимания мужчин. А вот если на улице послышался мужской голос, женщинам нужно посмотреть в ту сторону — к любви в этом году.

Нужно постараться не пачкаться, быть аккуратными. По народному поверью, грязь в этот день, прилипшая к одежде или вещам, будет сложно смыть или же вовсе невозможно.

Нельзя думать о плохом и плакать — весь год в таком настроении пройдет.

Не рекомендуется бездельничать, лениться, ничего не делать. Можно готовить, заниматься домашними делами, работать, учиться, развлекаться, танцевать, шутить, придумывать различные розыгрыши, которые, конечно же, должны быть добрыми и не обидят человека.

Нельзя обижаться на шутки и розыгрыши, пытаться отомстить за них, зло реагировать — удача отвернется.

Смайлик. 1 апреля. unsplash.com

Народные приметы 1 апреля

Вешняя вода идет с шумом — будет много травы.

Какая погода сегодня, такая будет и 1 октября.

Звезд не видно — к потеплению.

Солнечный и теплый день — лето будет засушливым, с частыми ветрами.

Раскаты грома — погода улучшится в скором времени.

Трясогузки прилетели — весна окажется теплой.

Верба зацвела — указание для пчеловодов, что пора пчел выставлять.

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