Народные приметы на День Лукерии: почему 26 мая надо снимать волосы с расчески

В народном календаре 26 мая — День Лукерии, или «Гликерия». Какие традиции и запреты принято соблюдать в этот праздник — в нашем материале.

Главные традиции и запреты в День Лукерии

Предки заметили, что в День Лукерии появляются комары. Люди верили, что весной эти насекомые приносят теплый ветер, а осенью — наоборот, уносят его на южные моря.

Прародители обращали внимание на особые приметы 26 мая. На Руси говорили: «Если на „Гликерию“ много комаров, то готовь по ягоды коробов», «Если много кошек, то готовь по грибы лукошек».

Кстати, с Дня Лукерии до летнего солнцестояния запрещалось убивать комаров. Иначе, по легенде, их станет еще больше.

На «Гликерию» крестьяне традиционно сеяли гречу. Правда, не на урожай, а «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией».

Считается, что сны на 26 мая сбываются. Плохие при этом предсказывают негативные события.

Чтобы не накликать на себя бед, в День Лукерии рекомендуют снимать волосы с расчески. Их следует сжечь.

Кроме того, 26 мая нельзя плакать, раздавать личные вещи и совершать покупки.

Пакет. Покупки. СС0

Народные приметы на День Лукерии