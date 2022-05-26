26 мая
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Жизнь

Народные приметы на День Лукерии: почему 26 мая надо снимать волосы с расчески

В народном календаре 26 мая — День Лукерии, или «Гликерия». Какие традиции и запреты принято соблюдать в этот праздник — в нашем материале.

Расческа.
Расческа.
СС0

Главные традиции и запреты в День Лукерии

Предки заметили, что в День Лукерии появляются комары. Люди верили, что весной эти насекомые приносят теплый ветер, а осенью — наоборот, уносят его на южные моря.

Прародители обращали внимание на особые приметы 26 мая. На Руси говорили: «Если на „Гликерию“ много комаров, то готовь по ягоды коробов», «Если много кошек, то готовь по грибы лукошек».

Кстати, с Дня Лукерии до летнего солнцестояния запрещалось убивать комаров. Иначе, по легенде, их станет еще больше.

На «Гликерию» крестьяне традиционно сеяли гречу. Правда, не на урожай, а «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией».

Считается, что сны на 26 мая сбываются. Плохие при этом предсказывают негативные события.

Чтобы не накликать на себя бед, в День Лукерии рекомендуют снимать волосы с расчески. Их следует сжечь.

Кроме того, 26 мая нельзя плакать, раздавать личные вещи и совершать покупки.

Пакет. Покупки.
Пакет. Покупки.
СС0

Народные приметы на День Лукерии

  • В День Лукерии мало комаров — значит, до конца мая не будет дождей.
  • Много комаров 26 мая — значит, теплыми и сухими будут только ближайшие дни.
  • Комары появились на «Гликерию» — пора сеять рожь.
  • Много ласточек и стрижей в небе 26 мая — жди жары.
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