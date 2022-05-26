Народные приметы на День Лукерии: почему 26 мая надо снимать волосы с расчески

Главные традиции и запреты в День Лукерии
Предки заметили, что в День Лукерии появляются комары. Люди верили, что весной эти насекомые приносят теплый ветер, а осенью — наоборот, уносят его на южные моря.
Прародители обращали внимание на особые приметы 26 мая. На Руси говорили: «Если на „Гликерию“ много комаров, то готовь по ягоды коробов», «Если много кошек, то готовь по грибы лукошек».
Кстати, с Дня Лукерии до летнего солнцестояния запрещалось убивать комаров. Иначе, по легенде, их станет еще больше.
На «Гликерию» крестьяне традиционно сеяли гречу. Правда, не на урожай, а «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией».
Считается, что сны на 26 мая сбываются. Плохие при этом предсказывают негативные события.
Чтобы не накликать на себя бед, в День Лукерии рекомендуют снимать волосы с расчески. Их следует сжечь.
Кроме того, 26 мая нельзя плакать, раздавать личные вещи и совершать покупки.
Народные приметы на День Лукерии
- В День Лукерии мало комаров — значит, до конца мая не будет дождей.
- Много комаров 26 мая — значит, теплыми и сухими будут только ближайшие дни.
- Комары появились на «Гликерию» — пора сеять рожь.
- Много ласточек и стрижей в небе 26 мая — жди жары.