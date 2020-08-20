Народные приметы на День Марины: что важно сделать женщинам 20 августа

20 августа отмечается народно-христианский праздник День Марины. По-другому его называют Марины-Пимены, Марина, Пимен, День больных и сирот. Рассказываем, как бездетным женщинам забеременеть в этот день и почему сегодня важно угостить больных и бедных людей.

Народные традиции 20 августа

Главной традицией этого дня в старину было угощение бедных и больных людей медом, свежими овощами и фруктами. Делали это только женщины в честь святого Пимена, который всю жизнь тяжко хворал.

Вдовам и сиротам 20 августа помогали убирать несжатый хлеб. На Марину начиналась заготовка разнообразных лекарственных трав.

Обычно в этот день хозяйки пекли пироги с малиной, тем самым отмечая завершение лета, а после относили часть в детские приюты. Считалось, что Бог обязательно увидит благие намерения и подарит всей семье здоровье.

Мужчины же в это время шутливо приговаривали: «В День Марины сошла вся малина». Так как к этому времени урожай сладкой ягоды сходил на нет.

Малина. Анна Зайкова

Женщины, которые мечтают о материнстве, но не могу забеременеть, сегодня обращаются с просьбами к аистам. Согласно народным приметам, именно эти птицы приносят детей в семьи. Но с 20 августа они собирались в стаи и отправлялись на юг, поэтому и спешили к ним со своими мольбами о даровании ребенка.

Народные приметы 20 августа