Народные приметы на День Марины: что важно сделать женщинам 20 августа

Народные традиции 20 августа
Главной традицией этого дня в старину было угощение бедных и больных людей медом, свежими овощами и фруктами. Делали это только женщины в честь святого Пимена, который всю жизнь тяжко хворал.
Вдовам и сиротам 20 августа помогали убирать несжатый хлеб. На Марину начиналась заготовка разнообразных лекарственных трав.
Обычно в этот день хозяйки пекли пироги с малиной, тем самым отмечая завершение лета, а после относили часть в детские приюты. Считалось, что Бог обязательно увидит благие намерения и подарит всей семье здоровье.
Мужчины же в это время шутливо приговаривали: «В День Марины сошла вся малина». Так как к этому времени урожай сладкой ягоды сходил на нет.
Женщины, которые мечтают о материнстве, но не могу забеременеть, сегодня обращаются с просьбами к аистам. Согласно народным приметам, именно эти птицы приносят детей в семьи. Но с 20 августа они собирались в стаи и отправлялись на юг, поэтому и спешили к ним со своими мольбами о даровании ребенка.
Народные приметы 20 августа
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Заря на восходе красная — к скорому дождю.
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Мало облаков — прохладно и ясно будет; полосами идут — жди дождя.
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Если луна стала красной — жди сильных ветров.
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Слышно много петухов на закате — к хорошей погоде.
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Аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.
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Пауки бросают паутину и прячутся — погода ухудшится.
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Пенится вода в реке — скоро начнется дождь.
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Лучина трещит и мечет искры — к дождю.