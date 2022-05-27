Народные приметы на День Сидора Огуречника: почему супругам нельзя спать на одной подушке 27 мая

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Благочестивый христианин. Кому посвящен День Сидора Бокогрея?

День Сидора Бокогрея посвящен мученику Исидору. Он родился в 3 веке в Александрии, а потом переехал на остов Хиос.

Исидор служил в полку Римской империи, был кротким мужчиной и вел благочестивый образ жизни.

Святого заставляли поклоняться языческим божествам, по приказу императора Декия. Исидор пытался избежать этого, но на него донесли военачальнику Нумерию. Тот, разгневанный, приказал отрезать мученику язык.

Свечи. СС0

Однако Исидор по-прежнему говорил, а Нумерий потерял дар речи. В результате, христианина обезглавили. А тело бросили за городской стеной. Но единоверцы тайно похоронили останки.