Народные приметы на День Тихона. Что можно и нельзя делать 29 июня

Тихонов день, или Тихий день, отмечают в народе 29 июня. В этот праздник православные почитают память святителя Тихона Амафунтского, который славился своим милосердием.

Почему «Тихий»?

Название «Тихий» праздник 29 июня получил в за то, что в эту датц птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного.

Что нельзя делать на Тихона Тихого?

На Тихона нельзя печь пироги и булочки. Наши предки говорили, что тот, кто ослушается этого запрета, притянет в свой дом денежные трудности или вовсе станет нищим.

Запрещено 29 июня лениться. Святой Тихон с малых лет трудился, не покладая рук, а потому он с негативом относится к лодырям, сильно их наказывая.

Если вы затеяли посев, лучше сделать это в другой день. Посаженное в Тихий день не принесет плодов.

Не рекомендуется 29 июня спорить, поэтому сегодня нужно стараться обходить все острые темы, а также не участвовать в дебатах и прениях.

Вещие сны на День Тихона

Сон в ночь на 29 июня может быть вещим. Считается, что он редсказывает не просто события, а судьбоносные решения. Однако обращать внимание следует только на яркие, понятные и хорошо запомнившиеся сновидения.

Папоротник ССО

Народные приметы 29 июня