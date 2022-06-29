Народные приметы на День Тихона. Что можно и нельзя делать 29 июня

Почему «Тихий»?
Название «Тихий» праздник 29 июня получил в за то, что в эту датц птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного.
Что нельзя делать на Тихона Тихого?
На Тихона нельзя печь пироги и булочки. Наши предки говорили, что тот, кто ослушается этого запрета, притянет в свой дом денежные трудности или вовсе станет нищим.
Запрещено 29 июня лениться. Святой Тихон с малых лет трудился, не покладая рук, а потому он с негативом относится к лодырям, сильно их наказывая.
Если вы затеяли посев, лучше сделать это в другой день. Посаженное в Тихий день не принесет плодов.
Не рекомендуется 29 июня спорить, поэтому сегодня нужно стараться обходить все острые темы, а также не участвовать в дебатах и прениях.
Вещие сны на День Тихона
Сон в ночь на 29 июня может быть вещим. Считается, что он редсказывает не просто события, а судьбоносные решения. Однако обращать внимание следует только на яркие, понятные и хорошо запомнившиеся сновидения.
Народные приметы 29 июня
- Если на Тихона дождевые капли мелкие, то плохая погода продержится долго.
- Папоротник с утра 29 июня свернул листья — к жаркому дню 30 июня.
- Если ночью четко видно Млечный путь, дни будут солнечными.
- Закрытые цветки папоротника, вьюнов или гвоздик — к ненастью.