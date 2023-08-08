Народные приметы на Ермолаев день. Что запрещено делать 8 августа

Традиции на Ермолаев день

В старину считалось, что на этот день часто выпадает теплая и солнечная погода. Крестьяне старались закончить жатву.

Начинали собирать первый урожай яблок. При этом, есть их ещё нельзя, так как первые яблоки нужно пробовать во время Яблочного Спаса (19 августа). Однако можно готовить из яблок варенье, сушить на зиму и так далее.

Проходил сбор урожая первого картофеля. Готовились блюда из картошки, грибов, а также овощей, которые к этому времени уже созревали на огородах.

Знахари и травники выходили на сбор целебных травок. Считалось, что утренняя прохлада и роса смывают с растений все плохое, наделяют их чистой целительной силой. Однако собирать травы нужно только когда высохнет роса, ближе к обеду или после полудня.

Если болит спина, поясница, за пояс затыкали несколько пшеничных колосьев или сплетали из них импровизированный поясок, который носили до вечера.

Морковь, овощи, продукты, урожай. pixabay.com/

Что запрещено делать на Ермолаев день

Нельзя по траве ходить, пока лежит роса. Считается, что в это утро и до полудня по ней гуляют осенние марева, которые очищают траву, делают её целебной. Человека, который ходит по ней ногами, топчет, прыгает, бегает, может наказать, отобрать здоровье.

Людям, у которых в хозяйстве есть домашняя птица, нельзя есть блюда с мясом птицы, иначе хищники перетаскают куриц, гусей, уток.

Нельзя резать сегодня курицу и другую домашнюю птицу, отправляться в лес для охоты.

Нельзя давать кому-то или одалживать свои рабочие инструменты — можно здоровье потерять. Это делать нужно не из рук в руки, а положив инструмент на землю.

Нельзя позволять кошкам ложиться на детскую кровать — ребёнок будет спать неспокойно. А вот если кошка трется о хозяина, ложится рядом с ним, то она предвещает благополучие в семье, процветание, достаток.

В поле не рекомендовалось ходить женщинам, как и брать в руки косу, серп. Также девушкам и женщинам нельзя брать в руки иголки для занятий рукоделием — семейное счастье потерять.

Нельзя печь мучные изделия, хлеб и выпечку из прошлогодней муки — в противном случае старые проблемы в дом вернутся.

Картофель, овощи, продукты, урожай. pixabay.com/

Приметы на 8 августа