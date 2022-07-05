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Жизнь

Народные приметы на Евсеев день. Как найти любовь 5 июля

5 июля отмечено в народном календаре Евсеевым днем. По-другому его называют «День Евсея», «Ульянин день» и «День Ульяны и Евсевия». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

В народе называли именины Евсея днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.

Считалось, что те, кто еще не нашел свою любовь, обязательно встретят свою судьбу.

Что нельзя делать

Не рекомендуется в этот день ничего покупать. Считается, что вещь или быстро сломается, или разонравится, или порвется. Радости от такого приобретения не будет.

Нельзя врать, в противном случае вскоре может произойти беда. Если по какой-то причине правду сказать нет возможности, лучше перевести разговор в другое русло. Не стоит 5 июля сквернословить и ругаться.

Жаловаться и капризничать в этот день тоже запрещено. Нужно контролировать эмоции, чтобы окружающие (даже самые близкие) не видели плохого настроения Иначе скоро придется бороться с настоящими проблемами.

Приметы 5 июля:

  • Луна полная — жди хорошей погоды.
  • Увидели кролика — будет ливень.
  • Солнце пригревает землю — урожай будет богатым.
  • Вороны каркают — к беде.
  • Жаркий день 5 июля — в декабре ударят морозы.
  • Месяц ярко мерцает на вечернем небе — удастся собрать богатый урожай.

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