Народные приметы на Евсеев день. Как найти любовь 5 июля

В народе называли именины Евсея днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.
Считалось, что те, кто еще не нашел свою любовь, обязательно встретят свою судьбу.
Что нельзя делать
Не рекомендуется в этот день ничего покупать. Считается, что вещь или быстро сломается, или разонравится, или порвется. Радости от такого приобретения не будет.
Нельзя врать, в противном случае вскоре может произойти беда. Если по какой-то причине правду сказать нет возможности, лучше перевести разговор в другое русло. Не стоит 5 июля сквернословить и ругаться.
Жаловаться и капризничать в этот день тоже запрещено. Нужно контролировать эмоции, чтобы окружающие (даже самые близкие) не видели плохого настроения Иначе скоро придется бороться с настоящими проблемами.
Приметы 5 июля:
- Луна полная — жди хорошей погоды.
- Увидели кролика — будет ливень.
- Солнце пригревает землю — урожай будет богатым.
- Вороны каркают — к беде.
- Жаркий день 5 июля — в декабре ударят морозы.
- Месяц ярко мерцает на вечернем небе — удастся собрать богатый урожай.