Народные приметы на Евсеев день. Как найти любовь 5 июля

5 июля отмечено в народном календаре Евсеевым днем. По-другому его называют «День Евсея», «Ульянин день» и «День Ульяны и Евсевия». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

В народе называли именины Евсея днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.

Считалось, что те, кто еще не нашел свою любовь, обязательно встретят свою судьбу.

Что нельзя делать

Не рекомендуется в этот день ничего покупать. Считается, что вещь или быстро сломается, или разонравится, или порвется. Радости от такого приобретения не будет.

Нельзя врать, в противном случае вскоре может произойти беда. Если по какой-то причине правду сказать нет возможности, лучше перевести разговор в другое русло. Не стоит 5 июля сквернословить и ругаться.

Жаловаться и капризничать в этот день тоже запрещено. Нужно контролировать эмоции, чтобы окружающие (даже самые близкие) не видели плохого настроения Иначе скоро придется бороться с настоящими проблемами.

Приметы 5 июля: