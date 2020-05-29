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Жизнь

Народные приметы на Федора Житника: что можно и запрещено делать 29 мая

29 мая отмечается народно-христианский праздник Федор Житник. По-другому его называют День Федора Житника. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

Народные традиции 29 мая

День прозвали «Житником» за то, что он считался последним благоприятным днем для посева жита. Сегодня обычно сеяли ячмень, рожь, пшеницу и овес.

Святого Федора наши предки считали покровителем хлебного зерна, жита. Поэтому работу на земле сегодня начинали с молитвы.

У Дня Федора Житника были традиционные блюда. Такие как ячменный квас и пиво, различные каши и пироги из ржаной муки. 29 мая обязательно нужно было отведать еду, в которой есть часть жита. Тогда и поле, которое засеяли на Житника, принесет хороший урожай.

К этому дню начинала цвести рябина. Оно означало, что всем похолоданиям и заморозкам пришел конец. Ягоду собирали, высушивали, а после использовали для приготовления различных отваров.

В этом году невероятный урожай рябины.
В этом году невероятный урожай рябины.
Анна Зайкова

Сегодня девушкам запрещено плести косы. Считалось, если это сделать, то в ее судьбу придут беды и неприятности.

Народные приметы 29 мая

  • Грянул гром — к хорошему урожаю зерновых.

  • При посадке ячменя дует западный или юго-западный ветер — зерна уродится мало.

  • Рябина зацвела — будет тепло и удастся рыбалка. Если цветёт пышно — уродится овес и лен.

  • Если на озерах и прудах появились кувшинки — холодов больше не будет.

  • Не видно бабочек после дождя — ненастье вскоре вернется.

  • Во время дождя слышно кваканье лягушек — погода скоро наладится.

  • Если ласточки в этот день садились на гнезда, то июнь ждали жаркий, а если ласточки продолжали веселиться и играть в полете, то июнь будет дождливый и холодный.

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