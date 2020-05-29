Народные приметы на Федора Житника: что можно и запрещено делать 29 мая

Народные традиции 29 мая
День прозвали «Житником» за то, что он считался последним благоприятным днем для посева жита. Сегодня обычно сеяли ячмень, рожь, пшеницу и овес.
Святого Федора наши предки считали покровителем хлебного зерна, жита. Поэтому работу на земле сегодня начинали с молитвы.
У Дня Федора Житника были традиционные блюда. Такие как ячменный квас и пиво, различные каши и пироги из ржаной муки. 29 мая обязательно нужно было отведать еду, в которой есть часть жита. Тогда и поле, которое засеяли на Житника, принесет хороший урожай.
К этому дню начинала цвести рябина. Оно означало, что всем похолоданиям и заморозкам пришел конец. Ягоду собирали, высушивали, а после использовали для приготовления различных отваров.
Сегодня девушкам запрещено плести косы. Считалось, если это сделать, то в ее судьбу придут беды и неприятности.
Народные приметы 29 мая
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Грянул гром — к хорошему урожаю зерновых.
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При посадке ячменя дует западный или юго-западный ветер — зерна уродится мало.
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Рябина зацвела — будет тепло и удастся рыбалка. Если цветёт пышно — уродится овес и лен.
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Если на озерах и прудах появились кувшинки — холодов больше не будет.
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Не видно бабочек после дождя — ненастье вскоре вернется.
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Во время дождя слышно кваканье лягушек — погода скоро наладится.
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Если ласточки в этот день садились на гнезда, то июнь ждали жаркий, а если ласточки продолжали веселиться и играть в полете, то июнь будет дождливый и холодный.