Народные приметы на Федора Житника: что можно и запрещено делать 29 мая

29 мая отмечается народно-христианский праздник Федор Житник. По-другому его называют День Федора Житника. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 29 мая

День прозвали «Житником» за то, что он считался последним благоприятным днем для посева жита. Сегодня обычно сеяли ячмень, рожь, пшеницу и овес.

Святого Федора наши предки считали покровителем хлебного зерна, жита. Поэтому работу на земле сегодня начинали с молитвы.

У Дня Федора Житника были традиционные блюда. Такие как ячменный квас и пиво, различные каши и пироги из ржаной муки. 29 мая обязательно нужно было отведать еду, в которой есть часть жита. Тогда и поле, которое засеяли на Житника, принесет хороший урожай.

К этому дню начинала цвести рябина. Оно означало, что всем похолоданиям и заморозкам пришел конец. Ягоду собирали, высушивали, а после использовали для приготовления различных отваров.

В этом году невероятный урожай рябины. Анна Зайкова

Сегодня девушкам запрещено плести косы. Считалось, если это сделать, то в ее судьбу придут беды и неприятности.

Народные приметы 29 мая