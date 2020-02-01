Народные приметы на февраль: как привлечь счастье, не упустить удачу и не допустить беды

Февраль в народе прозвали «лютнем» — за крепкие морозы, и «бокогреем» — за внезапные оттепели. В последний зимний месяц предки следили за погодой, пытались предсказать, какими будут лето и весна, а также создали множество примет на удачу и счастье. Календарь народных примет на февраль — в материале altapress.ru.

1 февраля

По народным приметам, сны, которые снятся в ночь на 1 февраля, вещие. А если разжечь в печи огонь, в дом придет благо.

2 февраля

Чтобы не упустить удачу, нельзя подбирать найденные деньги. Кроме того, считается, что 2 февраля «слезы лить — беды привлекать», пишет eaomedia.ru.

3 февраля

Нужно принимать гостей и кормить их выпечкой: тогда добро в доме не переведется. А если 3 февраля муж с женой возьмутся за руки и стряхнут снег с плодового дерева, то в доме больше не будет ссор.

4 февраля

В этот день счастье улыбается рукодельницам.

5 февраля

Чтобы достаток не ушел из дома, нужно навести порядок дома и в подсобных помещениях.

Свиристели в Барнауле. Февраль , 2013 г. Михаил Хаустов

6 февраля

Считается, что в этот день нельзя работать (и завязывать узлы), иначе в жизни счастья не будет (и удачи не видать). А хорошие сны в этот день могут сбыться: главное — никому их не рассказывать.

7 февраля

Чем больше добра молча сделать 7 февраля, тем больше счастья в жизни будет. Ругаться в этот день нельзя, так можно привлечь беду. Кроме того, по народным приметам, 7 февраля «под ноги плевать — дороги не видать, с деньгами прощаться».

8 февраля

Если покормить мелких птичек, в дом придут деньги.

9 февраля

Нехорошей приметой считается мытье головы: так можно собрать на себя неудачи.

10 февраля

Беспорядок в доме — горе в семье.

Окно. Зима. СС0

11 февраля

Красная Луна — к ветреной неделе.

12 февраля

Чтобы в семью пришло богатство, на стол желательно поставить дичь. Лгать в этот день нельзя: кто обманет, тот год обманутым ходить будет.

13 февраля

Нежелательно смотреть в глаза незнакомцам, поднимать найденное и пускать чужих в дом.

14 февраля

Снегопад 14 февраля предвещает скорую весну.

15 февраля

Нежелательно собираться в дальнюю дорогу: это пророчит беду.

Потепление зимой. СС0

16 февраля

Без дела промаяться — без удачи год провести.

17 февраля

Согласно народным приметам, кто в этот день в дальний путь отправляется, тому удачи не видать.

18 февраля

Чем теплее день, тем раньше придет весна. Рыжее животное в этот день увидеть — к удаче, а погладить — к деньгам.

19 февраля

Суровый мороз — к грозовому лету, а заморозки с утра — к ранней весне.

20 февраля

Пирогов напечь и бедным раздать — самим нищеты не видать.

Женщина пьет кофе. Зима. СС0

21 февраля

Чтобы привлечь богатый урожай и избежать бедности, нужно наточить ножницы и серпы. Кроме того, по приметам, день считается хорошим для свадеб.

22 февраля

Если ветви деревьев под тяжестью снега клонятся вниз, будет хороший урожай.

23 февраля

С этого дня весна приходит, тепло приносит.

24 февраля

Если кошка бросилась под ноги — пути не будет. А если кошка ластится, удача не отвернется. Также в этот день нежелательно работать.

25 февраля

Рыбу поймать — к удаче, а отпустить пойманную — к исполнению желанию.

Зима. Мороз. СС0

26 февраля

В этот день нельзя ссориться и думать о плохом. Тем, кто не сдерживается, счастья не видать.

27 февраля

Много снега в полях — к хорошему урожаю хлеба.

28 февраля

Чем длиннее сосульки, тем более долгой будет весна.

29 февраля

В последний день февраля лихо не буди — осторожно ходи. Раньше рассвета на улицу выйти — беде быть.