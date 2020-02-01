Народные приметы на февраль: как привлечь счастье, не упустить удачу и не допустить беды

1 февраля
По народным приметам, сны, которые снятся в ночь на 1 февраля, вещие. А если разжечь в печи огонь, в дом придет благо.
2 февраля
Чтобы не упустить удачу, нельзя подбирать найденные деньги. Кроме того, считается, что 2 февраля «слезы лить — беды привлекать», пишет eaomedia.ru.
3 февраля
Нужно принимать гостей и кормить их выпечкой: тогда добро в доме не переведется. А если 3 февраля муж с женой возьмутся за руки и стряхнут снег с плодового дерева, то в доме больше не будет ссор.
4 февраля
В этот день счастье улыбается рукодельницам.
5 февраля
Чтобы достаток не ушел из дома, нужно навести порядок дома и в подсобных помещениях.
6 февраля
Считается, что в этот день нельзя работать (и завязывать узлы), иначе в жизни счастья не будет (и удачи не видать). А хорошие сны в этот день могут сбыться: главное — никому их не рассказывать.
7 февраля
Чем больше добра молча сделать 7 февраля, тем больше счастья в жизни будет. Ругаться в этот день нельзя, так можно привлечь беду. Кроме того, по народным приметам, 7 февраля «под ноги плевать — дороги не видать, с деньгами прощаться».
8 февраля
Если покормить мелких птичек, в дом придут деньги.
9 февраля
Нехорошей приметой считается мытье головы: так можно собрать на себя неудачи.
10 февраля
Беспорядок в доме — горе в семье.
11 февраля
Красная Луна — к ветреной неделе.
12 февраля
Чтобы в семью пришло богатство, на стол желательно поставить дичь. Лгать в этот день нельзя: кто обманет, тот год обманутым ходить будет.
13 февраля
Нежелательно смотреть в глаза незнакомцам, поднимать найденное и пускать чужих в дом.
14 февраля
Снегопад 14 февраля предвещает скорую весну.
15 февраля
Нежелательно собираться в дальнюю дорогу: это пророчит беду.
16 февраля
Без дела промаяться — без удачи год провести.
17 февраля
Согласно народным приметам, кто в этот день в дальний путь отправляется, тому удачи не видать.
18 февраля
Чем теплее день, тем раньше придет весна. Рыжее животное в этот день увидеть — к удаче, а погладить — к деньгам.
19 февраля
Суровый мороз — к грозовому лету, а заморозки с утра — к ранней весне.
20 февраля
Пирогов напечь и бедным раздать — самим нищеты не видать.
21 февраля
Чтобы привлечь богатый урожай и избежать бедности, нужно наточить ножницы и серпы. Кроме того, по приметам, день считается хорошим для свадеб.
22 февраля
Если ветви деревьев под тяжестью снега клонятся вниз, будет хороший урожай.
23 февраля
С этого дня весна приходит, тепло приносит.
24 февраля
Если кошка бросилась под ноги — пути не будет. А если кошка ластится, удача не отвернется. Также в этот день нежелательно работать.
25 февраля
Рыбу поймать — к удаче, а отпустить пойманную — к исполнению желанию.
26 февраля
В этот день нельзя ссориться и думать о плохом. Тем, кто не сдерживается, счастья не видать.
27 февраля
Много снега в полях — к хорошему урожаю хлеба.
28 февраля
Чем длиннее сосульки, тем более долгой будет весна.
29 февраля
В последний день февраля лихо не буди — осторожно ходи. Раньше рассвета на улицу выйти — беде быть.