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Жизнь

Народные приметы на 13 февраля. Чем опасен этот день и как избежать неудач

13 февраля предки называли по-разному: Никита-пожарник, день Никиты Новгородского, Никитин день. Дату считали опасной. Рассказываем, почему и как избежать неудач 13 февраля.

Рука. Страх
Рука. Страх
СС0

Кто такой Никита-пожарник

13 февраля православная церковь чтит память святого Никиты Печерского, епископа Новгородского. В народе его считали защитником от пожаров, сообщает hollydays.ru.

Считалось, что святой Никита во время своей земной жизни смог своими молитвами потушить пожар и предотвратить засуху. Также святому молились об избавлении от нечистой силы.

Народные традиции и поверья на 13 февраля

По народным поверьям, 13 февраля было «сильным» и «опасным» днем, наполненным противоречиями. Он способствовал ссорам и конфликтам.

На Никиту-пожарника нужно помнить, что криком и обидами проблемы в общении решить нельзя.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

Если Никитин день выпадал на пятницу, то считался неудачным и опасным.

Народные приметы на 13 февраля

  • Если суровых крещенских морозов не было, 13 февраля будет лютовать стужа.
  • Иней на деревьях — к ясной ночи, а ночь без снега — к солнечной погоде 14 февраля.
  • Если воробьи утепляют свои гнезда, это предвещает стужу, а если громко кричат вороны — будет метель или снежная буря.
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