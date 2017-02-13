Народные приметы на 13 февраля. Чем опасен этот день и как избежать неудач

Кто такой Никита-пожарник
13 февраля православная церковь чтит память святого Никиты Печерского, епископа Новгородского. В народе его считали защитником от пожаров, сообщает hollydays.ru.
Считалось, что святой Никита во время своей земной жизни смог своими молитвами потушить пожар и предотвратить засуху. Также святому молились об избавлении от нечистой силы.
Народные традиции и поверья на 13 февраля
По народным поверьям, 13 февраля было «сильным» и «опасным» днем, наполненным противоречиями. Он способствовал ссорам и конфликтам.
На Никиту-пожарника нужно помнить, что криком и обидами проблемы в общении решить нельзя.
Если Никитин день выпадал на пятницу, то считался неудачным и опасным.
Народные приметы на 13 февраля
- Если суровых крещенских морозов не было, 13 февраля будет лютовать стужа.
- Иней на деревьях — к ясной ночи, а ночь без снега — к солнечной погоде 14 февраля.
- Если воробьи утепляют свои гнезда, это предвещает стужу, а если громко кричат вороны — будет метель или снежная буря.