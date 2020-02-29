Народные приметы на 29 февраля: чем опасен Касьянов день и что нельзя делать

У 29 февраля в народном календаре было много прозвищ, и одно другого «краше» — Касьян Немилостивый, Касьян Завистник, Кривой Касьян, Касьян завистливый, злопамятный (и другие не очень приятные эпитеты).
Касьянов день считался одним из самых опасных в году.
По народным приметам всему, что как-то связано с этим днем, суждено быть неудачным. 29 февраля восточные славяне даже на улицу старались не выходить, и уж точно не начинали новых дел.
Кто такой Касьян?
В народе Касьяном прозвали святого Иоанна Кассиана Римлянина. Православная церковь почитает его память 29 февраля (в високосные годы) и 28 февраля (в обычные годы). Он был христианским богословом, видным теоретиком монашества и не имеет отношения к образу, который сложился вокруг него в народе. Славяне демонизировали Касьяна: слагали легенды о его плохом характере, якобы из-за которого его почитают не каждый год.
В народном образе Касьяна присутствуют явные демонические черты — смертоносный взгляд, косоглазие, злобность.