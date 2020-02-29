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Жизнь

Народные приметы на 29 февраля: чем опасен Касьянов день и что нельзя делать

29 февраля — «лишний» день, появляющийся в календаре только в високосные годы, — в народе прозвали Касьяновым. Восточные славяне считали его очень опасным и неудачным. Подробнее об опасностях и запретах 29 февраля — в нашем материале.

Магия, ритуал, экстрасенс.
Магия, ритуал, экстрасенс.
CC0

У 29 февраля в народном календаре было много прозвищ, и одно другого «краше» — Касьян Немилостивый, Касьян Завистник, Кривой Касьян, Касьян завистливый, злопамятный (и другие не очень приятные эпитеты).

Касьянов день считался одним из самых опасных в году.

По народным приметам всему, что как-то связано с этим днем, суждено быть неудачным. 29 февраля восточные славяне даже на улицу старались не выходить, и уж точно не начинали новых дел.

Кто такой Касьян?

В народе Касьяном прозвали святого Иоанна Кассиана Римлянина. Православная церковь почитает его память 29 февраля (в високосные годы) и 28 февраля (в обычные годы). Он был христианским богословом, видным теоретиком монашества и не имеет отношения к образу, который сложился вокруг него в народе. Славяне демонизировали Касьяна: слагали легенды о его плохом характере, якобы из-за которого его почитают не каждый год.

В народном образе Касьяна присутствуют явные демонические черты — смертоносный взгляд, косоглазие, злобность.

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