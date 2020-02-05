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5 февраля -7°C

Народные приметы на 5 февраля. Что нужно сделать на Агафия-Полухлебника

Агафий-Полухлебник — народный праздник 5 февраля. В этот день проверяли запасы, делали большую уборку дома и заботились об обездоленных. Подробнее о традициях и приметах 5 февраля — в нашем материале.

Иней. Мороз.
Иней. Мороз.
СС0

Кто такой Агафий-Полухлебник

5 февраля православная церковь почитает память мученика Агафангела. Это имя на Руси носили в основном монахи, оно греческого означает «добрый вестник», пишет hollydays.ru. В народе имя святого мученика простодушно переиначили: праздник называли «Агафий» и «Агафонник».

«Полухлебником» день прозвали потому, что 5 февраля было принято проверять количество оставшегося зерна в закромах. Чтобы не испытывая трудностей прожить до нового урожая, должна была остаться половина общего запаса.

Морозы. Зима.
Морозы. Зима.
СС0

Народные приметы на 5 февраля

5 февраля много внимания уделяли домашним хлопотам. За прошедшие праздники накопилось много работы, а впереди была весна и посевные.

«Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет», — говорили предки.

На Агафия-полухлебника угощали нищих или сирот — людей, обделенных судьбой.

Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Народные приметы на погоду

  • Много снега на полях — к богатому урожаю хлеба.
  • Синица, кричащая с утра 5 февраля, зазывает сильный мороз.
  • Солнце и мороз на Агафия-Полухлебника предвещают жаркий август.
  • Если белка покинула свое гнездо и спустилась с дерева, наступит оттепель.
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