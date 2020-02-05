Народные приметы на 5 февраля. Что нужно сделать на Агафия-Полухлебника

Агафий-Полухлебник — народный праздник 5 февраля. В этот день проверяли запасы, делали большую уборку дома и заботились об обездоленных. Подробнее о традициях и приметах 5 февраля — в нашем материале.

Кто такой Агафий-Полухлебник

5 февраля православная церковь почитает память мученика Агафангела. Это имя на Руси носили в основном монахи, оно греческого означает «добрый вестник», пишет hollydays.ru. В народе имя святого мученика простодушно переиначили: праздник называли «Агафий» и «Агафонник».

«Полухлебником» день прозвали потому, что 5 февраля было принято проверять количество оставшегося зерна в закромах. Чтобы не испытывая трудностей прожить до нового урожая, должна была остаться половина общего запаса.

Морозы. Зима. СС0

Народные приметы на 5 февраля

5 февраля много внимания уделяли домашним хлопотам. За прошедшие праздники накопилось много работы, а впереди была весна и посевные.

«Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет», — говорили предки.

На Агафия-полухлебника угощали нищих или сирот — людей, обделенных судьбой.

Морозы. Снег. Зима. Михаил Хаустов

Народные приметы на погоду