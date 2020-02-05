Народные приметы на 5 февраля. Что нужно сделать на Агафия-Полухлебника

Кто такой Агафий-Полухлебник
5 февраля православная церковь почитает память мученика Агафангела. Это имя на Руси носили в основном монахи, оно греческого означает «добрый вестник», пишет hollydays.ru. В народе имя святого мученика простодушно переиначили: праздник называли «Агафий» и «Агафонник».
«Полухлебником» день прозвали потому, что 5 февраля было принято проверять количество оставшегося зерна в закромах. Чтобы не испытывая трудностей прожить до нового урожая, должна была остаться половина общего запаса.
Народные приметы на 5 февраля
5 февраля много внимания уделяли домашним хлопотам. За прошедшие праздники накопилось много работы, а впереди была весна и посевные.
«Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет», — говорили предки.
На Агафия-полухлебника угощали нищих или сирот — людей, обделенных судьбой.
Народные приметы на погоду
- Много снега на полях — к богатому урожаю хлеба.
- Синица, кричащая с утра 5 февраля, зазывает сильный мороз.
- Солнце и мороз на Агафия-Полухлебника предвещают жаркий август.
- Если белка покинула свое гнездо и спустилась с дерева, наступит оттепель.