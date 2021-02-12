Народные приметы на 12 февраля. Что обязательно нужно сделать, чтобы сохранить мир в семье

Народные традиции 12 февраля
12 февраля в народном календаре имеет много названий — «Трехсвятие», «Три святителя», «Васильев день», «Василий», «Звериный свадебник» и «Звериный праздник». Большинство из них связано с церковной традицией.
В этот день православные почитают память трех выдающихся отцов Церкви — Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого, пишет hollydays.ru. А название «Звериный праздник» появилось из-за поверья, что в этот день у диких зверей начинается свадебная пора.
С 12 февраля связано сразу несколько народных поверий:
- Нельзя прясть;
- Можно планировать любые дела, им сулит удача;
- Нельзя стирать и вязать;
- Поссорившиеся люди должны помириться, иначе будут ругаться весь год.
Маральник и снегопад.
Евгений Бойко, Friendly Siberia
Народные приметы на погоду на 12 февраля
- Если дует сильный ветер, в этом голу весной, летом и осенью будут лить дожди.
- Снег падает крупными хлопьями — скоро наступит оттепель.
- Красная луна предвещает сильный ветер.
- Пение снегирей — к снежной оттепели.