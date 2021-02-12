Народные приметы на 12 февраля. Что обязательно нужно сделать, чтобы сохранить мир в семье

По народным приметам 12 февраля нельзя заниматься некоторыми домашними делами, необходимо завершить все ссоры и можно погадать о погоде.

Народные традиции 12 февраля

12 февраля в народном календаре имеет много названий — «Трехсвятие», «Три святителя», «Васильев день», «Василий», «Звериный свадебник» и «Звериный праздник». Большинство из них связано с церковной традицией.

В этот день православные почитают память трех выдающихся отцов Церкви — Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого, пишет hollydays.ru. А название «Звериный праздник» появилось из-за поверья, что в этот день у диких зверей начинается свадебная пора.

С 12 февраля связано сразу несколько народных поверий:

Нельзя прясть;

Можно планировать любые дела , им сулит удача;

им сулит удача; Нельзя стирать и вязать;

Поссорившиеся люди должны помириться , иначе будут ругаться весь год.

Маральник и снегопад. Евгений Бойко , Friendly Siberia

Народные приметы на погоду на 12 февраля