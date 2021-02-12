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Жизнь

Народные приметы на 12 февраля. Что обязательно нужно сделать, чтобы сохранить мир в семье

По народным приметам 12 февраля нельзя заниматься некоторыми домашними делами, необходимо завершить все ссоры и можно погадать о погоде.

Маральник и снегопад.
Маральник и снегопад.
Евгений Бойко, Friendly Siberia

Народные традиции 12 февраля

12 февраля в народном календаре имеет много названий — «Трехсвятие», «Три святителя», «Васильев день», «Василий», «Звериный свадебник» и «Звериный праздник». Большинство из них связано с церковной традицией.

В этот день православные почитают память трех выдающихся отцов Церкви — Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого, пишет hollydays.ru. А название «Звериный праздник» появилось из-за поверья, что в этот день у диких зверей начинается свадебная пора.

С 12 февраля связано сразу несколько народных поверий:

  • Нельзя прясть;
  • Можно планировать любые дела, им сулит удача;
  • Нельзя стирать и вязать;
  • Поссорившиеся люди должны помириться, иначе будут ругаться весь год.
Маральник и снегопад.
Маральник и снегопад.
Евгений Бойко, Friendly Siberia

Народные приметы на погоду на 12 февраля

  • Если дует сильный ветер, в этом голу весной, летом и осенью будут лить дожди.
  • Снег падает крупными хлопьями — скоро наступит оттепель.
  • Красная луна предвещает сильный ветер.
  • Пение снегирей — к снежной оттепели.
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