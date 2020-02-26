Народные приметы на 26 февраля: как легко привлечь счастье и удачу в делах

В 2020 году Масленичная неделя совпала с последней неделей февраля. Поэтому эта среда (26 февраля) богата счастливыми народными приметами. Существует много разных способов в этот день привлечь в дом счастье и успех. Подробнее — в материале altapress.ru.

Народные традиции 26 февраля

26 февраля православная церковь почитает память святого Мартиниана Кесарийского. В народном календаре это отразилось в разнообразных названиях — «Мартинианов день», «День Мартына», «Мартын» и «Светлый день».

Предки почитали святого как покровителя семьи и семейных ценностей, объясняет hollydays.ru. Считалось, что если в праздник не полениться и сделать дома уборку, можно привлечь счастье, удачу и успех.

В сельской местности 26 февраля проводили смотры молодожёнов. Молодые пары собирались вместе и делились первым опытом семейной жизни.

Считалось, что в этот день нежелательно выяснять отношения (можно легко рассориться), а также принимать поспешные решения.

Блины. СС0

Обычаи и традиции Масленицы

В 2020 году третий день Масленицы выпадает на 26 февраля. Каждый день Масленичной недели имеет свое название, пишет maslenisa.ru.

Третий называется «Лакомка». По традиции, зятья отправлялись к теще лакомиться блинами. В каждом доме накрывали столы и весело пировали.

Народные приметы на 26 февраля

По погоде 26 февраля гадали , какой будет весна. Теплый и солнечные день пророчит погожую весну , а пасмурный и холодный — дождливую и промозглую.

какой будет весна. Теплый и солнечные день пророчит погожую весну а пасмурный и холодный — дождливую и промозглую. Если 26 февраля морозно , а снег не идет , то лето будет жарким.

а снег не идет то лето будет жарким. Звонкое пение птиц — к раннему потеплению.

Блины. CC0

Народные приметы на Масленицу