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26 февраля -13°C

Народные приметы на 26 февраля: как легко привлечь счастье и удачу в делах

В 2020 году Масленичная неделя совпала с последней неделей февраля. Поэтому эта среда (26 февраля) богата счастливыми народными приметами. Существует много разных способов в этот день привлечь в дом счастье и успех. Подробнее — в материале altapress.ru.

Блины. Сковорода.
Блины. Сковорода.
СС0

Народные традиции 26 февраля

26 февраля православная церковь почитает память святого Мартиниана Кесарийского. В народном календаре это отразилось в разнообразных названиях — «Мартинианов день», «День Мартына», «Мартын» и «Светлый день».

Предки почитали святого как покровителя семьи и семейных ценностей, объясняет hollydays.ru. Считалось, что если в праздник не полениться и сделать дома уборку, можно привлечь счастье, удачу и успех.

В сельской местности 26 февраля проводили смотры молодожёнов. Молодые пары собирались вместе и делились первым опытом семейной жизни.

Считалось, что в этот день нежелательно выяснять отношения (можно легко рассориться), а также принимать поспешные решения.

Блины.
Блины.
СС0

Обычаи и традиции Масленицы

В 2020 году третий день Масленицы выпадает на 26 февраля. Каждый день Масленичной недели имеет свое название, пишет maslenisa.ru.

Третий называется «Лакомка». По традиции, зятья отправлялись к теще лакомиться блинами. В каждом доме накрывали столы и весело пировали.

Народные приметы на 26 февраля

  • По погоде 26 февраля гадали, какой будет весна. Теплый и солнечные день пророчит погожую весну, а пасмурный и холодный — дождливую и промозглую.
  • Если 26 февраля морозно, а снег не идет, то лето будет жарким.
  • Звонкое пение птиц — к раннему потеплению.
Блины.
Блины.
CC0

Народные приметы на Масленицу

  • На Масленицу холодно, морозно и дождливо — весной будет хорошая погода.
  • Первый испеченный девушкой блин легко перевернулся — к скорому замужеству; приклеился к сковородке — сидеть «в девках» еще как минимум три года.
  • Если не сжечь все ненужное и поломанное на Масленицу, то старые проблемы перейдут в новый год.
  • Чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.
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