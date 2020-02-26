Народные приметы на 26 февраля: как легко привлечь счастье и удачу в делах

Народные традиции 26 февраля
26 февраля православная церковь почитает память святого Мартиниана Кесарийского. В народном календаре это отразилось в разнообразных названиях — «Мартинианов день», «День Мартына», «Мартын» и «Светлый день».
Предки почитали святого как покровителя семьи и семейных ценностей, объясняет hollydays.ru. Считалось, что если в праздник не полениться и сделать дома уборку, можно привлечь счастье, удачу и успех.
В сельской местности 26 февраля проводили смотры молодожёнов. Молодые пары собирались вместе и делились первым опытом семейной жизни.
Считалось, что в этот день нежелательно выяснять отношения (можно легко рассориться), а также принимать поспешные решения.
Обычаи и традиции Масленицы
В 2020 году третий день Масленицы выпадает на 26 февраля. Каждый день Масленичной недели имеет свое название, пишет maslenisa.ru.
Третий называется «Лакомка». По традиции, зятья отправлялись к теще лакомиться блинами. В каждом доме накрывали столы и весело пировали.
Народные приметы на 26 февраля
- По погоде 26 февраля гадали, какой будет весна. Теплый и солнечные день пророчит погожую весну, а пасмурный и холодный — дождливую и промозглую.
- Если 26 февраля морозно, а снег не идет, то лето будет жарким.
- Звонкое пение птиц — к раннему потеплению.
Народные приметы на Масленицу
- На Масленицу холодно, морозно и дождливо — весной будет хорошая погода.
- Первый испеченный девушкой блин легко перевернулся — к скорому замужеству; приклеился к сковородке — сидеть «в девках» еще как минимум три года.
- Если не сжечь все ненужное и поломанное на Масленицу, то старые проблемы перейдут в новый год.
- Чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.