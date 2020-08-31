Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 августа 15°C
Жизнь

Народные приметы на Флора и Лавра: почему 31 августа нужно посвятить лошадям

31 августа отмечается народно-христианский праздник Флор и Лавр. По-другому его называют Фролов день, Конский праздник, Лошадники, Дожинки и досевки. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Лошадь. Конь
Лошадь. Конь
СС0

Народные традиции 31 августа

Флор и Лавр считаются покровителями коней, именно поэтому день полностью посвящают лошадям. Сегодня их купают, расчесывают, украшают цветными лентами хвост и гриву, а также досыта кормят, не жалея лакомств.

Священники 31 августа окропляют животных святой водой.

Этот день хозяйки пекут различные угощения в виде лошадок и копыт.

В последний летний день коней не использовали для работы. Считалось, что это может привлечь беду.

Наши предки зачастую 31 августа устраивали различные ярмарки с песнями и танцами.

Лошади
Лошади
СС0

Народные приметы 31 августа

  • Лошадь храпит — к ненастью, фыркает — к дождю.

  • Лошадь трясет головой и закидывает её кверху — к дождю.

  • Если 31 августа лошади собираются косяком в лощину, то это к непогоде.

  • Кто посеет в этот день или позже, ничего, кроме сорняка, не соберет.

  • Если корень полыни толстый — грядущий год будет урожайным.

  • Если лошади выходят на бугор — жди перемены погоды.

  • Если конь часто перебирает ногами — к ненастью.

  • Фрол и Лавёр — кончай посев ржи. Дожинки, досевки.

  • Лошадей по общему и неизменному правилу кормят в полную сыть и ни в коем случае на них не работают, даже на скачках седлать лошадей не принято.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость