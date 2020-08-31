Народные приметы на Флора и Лавра: почему 31 августа нужно посвятить лошадям

Народные традиции 31 августа
Флор и Лавр считаются покровителями коней, именно поэтому день полностью посвящают лошадям. Сегодня их купают, расчесывают, украшают цветными лентами хвост и гриву, а также досыта кормят, не жалея лакомств.
Священники 31 августа окропляют животных святой водой.
Этот день хозяйки пекут различные угощения в виде лошадок и копыт.
В последний летний день коней не использовали для работы. Считалось, что это может привлечь беду.
Наши предки зачастую 31 августа устраивали различные ярмарки с песнями и танцами.
Народные приметы 31 августа
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Лошадь храпит — к ненастью, фыркает — к дождю.
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Лошадь трясет головой и закидывает её кверху — к дождю.
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Если 31 августа лошади собираются косяком в лощину, то это к непогоде.
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Кто посеет в этот день или позже, ничего, кроме сорняка, не соберет.
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Если корень полыни толстый — грядущий год будет урожайным.
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Если лошади выходят на бугор — жди перемены погоды.
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Если конь часто перебирает ногами — к ненастью.
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Фрол и Лавёр — кончай посев ржи. Дожинки, досевки.
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Лошадей по общему и неизменному правилу кормят в полную сыть и ни в коем случае на них не работают, даже на скачках седлать лошадей не принято.