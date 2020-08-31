Народные приметы на Флора и Лавра: почему 31 августа нужно посвятить лошадям

31 августа отмечается народно-христианский праздник Флор и Лавр. По-другому его называют Фролов день, Конский праздник, Лошадники, Дожинки и досевки. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 31 августа

Флор и Лавр считаются покровителями коней, именно поэтому день полностью посвящают лошадям. Сегодня их купают, расчесывают, украшают цветными лентами хвост и гриву, а также досыта кормят, не жалея лакомств.

Священники 31 августа окропляют животных святой водой.

Этот день хозяйки пекут различные угощения в виде лошадок и копыт.

В последний летний день коней не использовали для работы. Считалось, что это может привлечь беду.

Наши предки зачастую 31 августа устраивали различные ярмарки с песнями и танцами.

Лошади СС0

Народные приметы 31 августа