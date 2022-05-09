Народные приметы на Глафиру Горошницу. Что обязательно нужно сделать 9 мая

Что можно и запрещено делать на Глафиру Горошницу
В Глафиров день крестьяне традиционно сажали горох — важную сельскохозяйственную культуру. Его на Руси считали «вторым хлебом».
Кстати, 9 мая горох сеяли женщины. А вот мужчин к этому старались не подпускать: мол, тогда урожай будет скудным, и есть в итоге будет нечего.
Чтобы защитить растение и его будущие «плоды», люди в Глафиров день покрывали грядки торфом. Это некий «щит», который защищает землю от морозов.
Кроме того, на Глафиру Горошницу прародители устраивали трапезу. Главными на праздничном столе были гороховая каша, мясо с горохом, гороховые лепешки и… Гороховый кисель.
Категорически запрещено 9 мая ссориться, отказывать нуждающимся в милостыне и лениться. Это к несчастью.
Народные приметы на Глафиру Горошницу
- На Глафиру Горошницу холодно — значит, осень будет теплой.
- Небо ясное 9 мая — к хорошему урожаю огурцов, снег идет — значит, гречка уродится.
- Багровый закат 9 мая — к сухой погоде.
- Солнце садится в тучи на Глафиру — к дождю.