9 мая
﻿
Жизнь

Народные приметы на Глафиру Горошницу. Что обязательно нужно сделать 9 мая

Глафиру Горошницу, или Глафиров день, отмечают в народе 9 мая. Традиции, приметы и запреты праздника — в нашем материале.

Горох. Овощи
Горох. Овощи
СС0

Что можно и запрещено делать на Глафиру Горошницу

В Глафиров день крестьяне традиционно сажали горох — важную сельскохозяйственную культуру. Его на Руси считали «вторым хлебом».

Кстати, 9 мая горох сеяли женщины. А вот мужчин к этому старались не подпускать: мол, тогда урожай будет скудным, и есть в итоге будет нечего.
Чтобы защитить растение и его будущие «плоды», люди в Глафиров день покрывали грядки торфом. Это некий «щит», который защищает землю от морозов.

Кроме того, на Глафиру Горошницу прародители устраивали трапезу. Главными на праздничном столе были гороховая каша, мясо с горохом, гороховые лепешки и… Гороховый кисель.

Горох.
Горох.
УФСИН России по Алтайскому краю

Категорически запрещено 9 мая ссориться, отказывать нуждающимся в милостыне и лениться. Это к несчастью.

Народные приметы на Глафиру Горошницу

  • На Глафиру Горошницу холодно — значит, осень будет теплой.
  • Небо ясное 9 мая — к хорошему урожаю огурцов, снег идет — значит, гречка уродится.
  • Багровый закат 9 мая — к сухой погоде.
  • Солнце садится в тучи на Глафиру — к дождю.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость