Народные приметы на Глафиру Горошницу. Что обязательно нужно сделать 9 мая

Глафиру Горошницу, или Глафиров день, отмечают в народе 9 мая. Традиции, приметы и запреты праздника — в нашем материале.

Что можно и запрещено делать на Глафиру Горошницу

В Глафиров день крестьяне традиционно сажали горох — важную сельскохозяйственную культуру. Его на Руси считали «вторым хлебом».

Кстати, 9 мая горох сеяли женщины. А вот мужчин к этому старались не подпускать: мол, тогда урожай будет скудным, и есть в итоге будет нечего.

Чтобы защитить растение и его будущие «плоды», люди в Глафиров день покрывали грядки торфом. Это некий «щит», который защищает землю от морозов.

Кроме того, на Глафиру Горошницу прародители устраивали трапезу. Главными на праздничном столе были гороховая каша, мясо с горохом, гороховые лепешки и… Гороховый кисель.

Горох. УФСИН России по Алтайскому краю

Категорически запрещено 9 мая ссориться, отказывать нуждающимся в милостыне и лениться. Это к несчастью.

Народные приметы на Глафиру Горошницу