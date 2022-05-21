Народные приметы на Ивана Долгого. Что можно и категорически запрещено делать 21 мая

Народный праздник Иван Долгий, или Пшеничник, отмечают 21 мая. Что можно и нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Традиции и запреты на Ивана Долгого

Предки на Ивана Долгого традиционно сеяли пшеницу. Чтобы вырастить больше зерна, они 21 мая вручали каравай из пшеничной муки первому встречному нищему. Этакий обряд на плодородие.

Кроме того, на Пшеничника люди обращали внимание на приметы и погоду. Считается, что если жаворонки поют высоко в небе, то урожай будет хорошим. А коли прилетело много сов, то зерна будет недостаточно.

Прародители на Ивана Долгого пекли «обетные» пироги. Ими было принято угощать бедных, нищих и путешественников. Крестьяне обязательно раздавали выпечку, а ее остатки скармливали птицам. А вот самому, по легенде, съедать пироги нельзя. Это к несчастью.

Также 21 мая не следует ссориться и отправляться в дальнюю дорогу.

Народные приметы на Ивана Долгого