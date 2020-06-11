Народные приметы на 11 июня. Что можно и нельзя делать на Федосью Колосяницу

11 июня на Руси отмечали праздник Федосью Колосяницы или Федосьи Гречишницы. Рассказываем, откуда он пошел и почему в этот день нужно вести себя спокойно.

В честь кого назван праздник?

Церковный праздник так назван в честь преподобной великомученицы Феодосии Константинопольской. Она родилась в VIII веке и была единственным ребенком в семье.

В возрасте 7 лет Феодосия осталась без отца. Мать отдала ее в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Еще через три года умерла и мать. Достигнув совершеннолетия, Феодосия решила отдать все наследство монастырю, оставив лишь часть денег, золота и серебра. Из них золотых дел мастер сделал три иконы, а иконописец три образа — Христа, Богоматери и мученицы Анастасии.

Когда правитель Исавр приказал уничтожить все священные изображения, Феодосия встала на их защиту. Со своими сестрами из монастыря она столкнула лестницу с солдатом, который хотел снять образ Спасителя, провисевший более 400 лет над «медными» воротами города. По приказу разгневанного Исавра инокинь казнили. Феодосию подвергли жестокому истязанию — на протяжении семи дней она получила 700 ударов палкой. На 8-й день стражники погнали ее по городу, продолжая избивать. Один из них пожалел мученицу и сильно ударил по голове, отчего Феодосия тут же умерла.

Как Феодосью называли на Руси?

Название «Колосяница» праздник получил после того, как люди заметили — с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит, пришел срок для посева и гречихи. Отсюда еще одно название — «Гречишница».

Считается, что этот день богат на несчастья и всевозможные беды. Поэтому нужно вести себя спокойно, не бегать и не прыгать, на улицу без особой необходимости.

В этот народный праздник люди начинают подкармливать домашних животных печеными лепешками с начинкой (сочнями) и баранками из хлеба. Согласно народному поверью, такие угощения повышают плодовитость у скота.